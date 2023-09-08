الجمعة 08 أيلول 2023
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رغم شح الأمكانيات والموارد.. إشادات واسعة بأداء وخدمات بلدية السرو

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إحدى مشاريع بلدية السرو
 أشاد مواطنون في احياء من لواء بني كنانة بمحافظة إربد بالجهود التي تبذلها بلدية السرو ممثلة برئيسها الدكتور عامر العودات على الجهود التي يبذلها لتقديم الخدمة للمواطنين.اضافة اعلان

وثمن المواطنون والعاملون في البلدية، العدل في توزيع الخدمات على كل حدود مناطق البلدية، مؤكدين التزام العودات بالتعهدات والوعود التي أطلقها قبل تسلمه منصبه، بالرغم من التحديات الكثيرة في العمل البلدي.

أما في قطاع الطرق، أشاروا إلى أن العديد من الشوارع الجديدة فتحت في الآونة الأخيرة، وتوسعت أخرى، لتسجل البلدية في رصيدها مئات الالاف من أمتار تعبيد الطرق في عموم منطقة السرو.

وأشاد المواطنون وزاور المنطقة بالنظافة التي تتمتع فيها حدود البلدية، بالإضافة إلى مشاريع التنظيم التي وصلت معظم المناطق، فضلا عن التوسع في إنارة الطرق بالمنطقة.

ويشار إلى أن العودات كان قد خرج قبل الانتخابات بأسابيع من أحد شوارع منطقة بلدية السرو بمقطع مصور يتحدث فيه عن حقوق ضائعة، واليوم خرج العودات من نفس المكان الذي بات بحلة أخرى معلنا عودة الحقوق.
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