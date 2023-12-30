"زراعة إربد": لا شهادات منشأ وهمية ونظام إلكتروني لضبط "سندات التسجيل"

أحمد التميمي

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أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبوعرابي ردا على شكاوى مزارعين من صعوبة الحصول على شهادات منشأ للقمح والشعير لبيع محصولهم لدى مراكز استلام الحبوب بأسعار تفضيلية، أن المديرية أصدرت 650 شهادة هذا العام، فيما كانت في سنوات سابقة تتجاوز ألف شهادة، بسبب تشديد الرقابة وتشكيل لجان من أجل التأكد من أن الشهادات تذهب لمستحقيها.وقال أبو عرابي لـ "الغد"، إن المديرية طلبت اعتماد سندات تسجيل حديثة وعقود إيجار لمنع الازدواجية باستعمال سند الأرض الواحد في إصدار أكثر من شهادة لأكثر من مزارع، إضافة إلى ضبط المخالفات التي قد يعمد إليها بعض تجار الحبوب بقيامهم بشراء الحبوب المستوردة وخلطها مع الحبوب المنتجة محليا وبيعها لوزارة الصناعة على أنها منتج محلي بالكامل للاستفادة من الأسعار التشجيعية التي حددتها الحكومة لشراء مادتي القمح والشعير من المزارع.وشهادة المنشأ هي شهادة يحصل عليها مزارع القمح والشعير عند توريد منتجه وبيعه لمركز استلام وشراء الحبوب في إقليم الشمال المعتمد في مستودعات مديرية الصناعة والتجارة، ويتم شراء طن المحاصيل بسعر مضاعف عن الأسعار العالمية دعما للمزارع.ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حسب أبو عرابي، توفر معلومات عن المساحات المزروعة فعليا وكمية الإنتاج لحساب إنتاج المحافظة السنوي بشكل دقيق من الحبوب، إضافة إلى ضبط شهادات المنشأ الوهمية إن وجدت وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.وأكد أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني قريبا لإدخال سندات الأراضي لمرة واحدة في كل عام لضبط العملية، مبينا أن الحكومة تدعم زراعة المحاصيل الحقلية، وتقوم بشراء القمح والشعير بضعف السعر العالمي وذلك دعماً للمزارع وقطاع المحاصيل الحقلية.ولفت إلى أنه يتم شراء طن القمح من المزارع بـ 420 للطن والشعير 380 دينارا، فيما يباع في الأسواق العالمية بسعر 200 دينار للطن بالنسبة للقمح والشعير بحوالي 180 دينارا.وفيما يخص مشاريع الحصاد المائي قال أبو عرابي إنه تم انجاز جميع مشاريع إنشاء آبار الحصاد المائي في إربد وبنسبة 100 %، والمدعومة من مخصصات مجلس المحافظة ووزارة الزراعة للعام 2023.وأضاف في مقابلة مع "الغد" أن المديرية نفذت 610 آبار لتجميع المياه في جميع مناطق محافظة اربد، بكلفة 100 ألف دينار، استفاد منها مواطنون من خلال تقديم مبلغ مالي بمقدار 1500 دينار لكل مستفيد استكمل إنشاء البئر.وأشار إلى أن المديرية قامت بالإعلان منذ بداية العام عن توفر منح لمشاريع حفر آبار المياه من خلال شروط معينة وتقدم عشرات المواطنين لتلك المشاريع وتم الاختيار بناء على أقدمية التقديم، مؤكداً أن حفر الآبار سيسهم في حل مشاكل المواطنين الذين يعانون من نقص المياه.ولفت إلى أن سعة البئر الواحدة تبلغ 30 مترا مكعبا، في حين بلغ عدد آبار جمع مياه الأمطار التي أنجزت عن طريق المديرية خلال العام الماضي حوالي 500 بئر.وأشار إلى أن مشاريع الحصاد المائي، تأتي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تنفذ من قبل وزارة الزراعة، وأن برنامج الحصاد المائي يهدف إلى الاستفادة المثلى من مياه الأمطار، خاصة في ظل الواقع المائي والتحديات المائية الحالية، والتغير المناخي الذي يؤدي لهطل الأمطار بغزارة أكبر ولكن لمدة قصير جدا، مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات والتسبب في فقدان المياه العذبة وعدم الاحتفاظ بها لوقت الحاجة.وفيما يتعلق بالتغيير المناخي وأثره على المحاصيل الزراعية والأشجار، أكد أبو عرابي أن التغير المناخي أثر على إنتاج زيت الزيتون في المحافظة لهذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن إنتاج المحافظة من الزيتون يقدر سنويا بـ 10 آلاف طن، فيما بلغت المساحات المزروعة بأشجار الزيتون 175 ألف دونم جميعها تعتمد على مياه الأمطار "زراعة بعلية" والري التكميلي في فصل الصيف.وأشار إلى أن التغيرات المناخية تتمثل بارتفاع درجات الحرارة والتباين والموسم المطري والجفاف، ما أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى التراجع في المساحات الزراعية بسبب التمدد العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وهو ما أثر على كميات الإنتاج من المحاصيل المختلفة.ودعا أبو عرابي المزارعين للتكييف مع التغيير المناخي إلى زراعة أصناف من المحاصيل الزراعية المختلفة المقاومة للجفاف وتحتاج لكميات مياه قليلة واستخدام تقنيات الحصاد المائي وحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في ري المحاصيل والأشجار في فترات الجفاف والتوجه نحو استخدام التقنيات الزراعية الحديثة.وفيما يتعلق بحرائق الغابات والأشجار الحرجية، أكد أبو عرابي أن هذا العام لم يسجل هناك أي حريق في المناطق الحرجية بعد أن تم تكثيف الرقابة من قبل طوافي الحراج، إضافة إلى النشرات التوعوية التي قامت بها المديرية والجهات المعنية الأخرى للحد من الحرائق.وأشار إلى انخفاض نسبة التعديات على الأشجار الحرجية في محافظة إربد بنسبة تزيد على 70 % بسبب تشديد الرقابة من قبل موظفي الحراج والحكام الإداريين والشرطة البيئية وتغليظ العقوبات بحق الأشخاص الذين يتم ضبطهم.وأعلن أبو عرابي أن نسبة الإنجاز في معرض إربد الزراعي الدائم بلغت 70 % والمدعوم من وزارة الزراعة ومؤسسة إعمار إربد بقيمة مليوني دينار والذي ينفذ في قطعة أرض بمساحة 4 دونمات في حدائق الملك عبدالله الثاني.وفيما يتعلق بحملة التطعيم ضد الحمى القلاعية، أشار إلى أنه تم تطعيم حوالي 20 ألف رأس من الأبقار و250 ألف رأس من الماعز والضان، وهي مطاعيم مجانية من خلال 15 لجنة شاركت بالحملة.وأشار إلى أن المديرية نفذت 3 حملات رش على أشجار الصبر الى جانب توزيع المصائد لمكافحة ذبابة ثمر الزيتون واللوزيات، إضافة إلى قيامها بعمل 35 مدرسة حقلية بمشاركة 300 مزارع واقامة الندوات والورش لتدريب المزارعين على مكافحة الحشرات والتصنيع الغذائي.ولفت إلى أن مشتل عقربا يقوم بإنتاج 300 غرسة حرجية سنويا تستخدم في مشاريع التحريج الوطني لزراعة 10 ملايين غرسة على مدار 10 سنوات في المملكة، لافتا إلى أنه تم في منطقة الكورة زراعة ألفي دونم في منطقة كفرائبيل بطريقة (الشرنقة) وتم زراعة 100 ألف غرسة وهذا المشروع مدعوم من منظمة العمل الدولية لمدة 3 سنوات ووفر 100 فرصة عمل موسمية، إضافة إلى مشروع منطقة السرطبة في اللواء لزراعة ألف دونم.وفيما يتعلق بالموسم المطري، أكد أبو عرابي أن الموسم الحالي يبشر بموسم مطري جيد في ظل كميات المياه التي هطلت لغاية الآن، حيث بلغت 120 ملم متر لغاية آخر تساقط للأمطار مقارنة بـ 30 ملم العام الماضي عن نفس الفترة، داعيا المزارعين إلى استغلال الموسم وتجهيز أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الحقلية.