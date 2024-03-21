الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"زراعة إربد": معدل الهطول المطري بالمحافظة تجاوز 100 %

مديرية زراعة إربد
مديرية زراعة إربد
إربد - أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، أن معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز 100 %، وأن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تبشر بموسم زراعي صيفي جيد.اضافة اعلان
وقال أبو عرابي إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة في المنخفض الأخير، ستساهم بزيادة مخزون التربة من الرطوبة وتحسن مستوى الزراعة الصيفية، إضافة إلى زيادة مستوى السدود والمياه الجوفية وستساهم في زيادة الأعشاب وإطالة عمرها ما ينعكس إيجابا على المراعي.
وبلغت نسبة الهطول المطري للموسم الحالي في ألوية المحافظة: لواء قصبة إربد وبني عبيد 107 %، بني كنانة %123، الرمثا 138 %، الطيبة 145 %، الكورة %131 ، الوسطية 154 %، المزار الشمالي 123 %، وفي لواء الشونة الشمالية 128 %.
فيما بلغ مجموع الهطول المطري للموسم الحالي في لواء قصبة إربد وبني عبيد 449.5 ملم، بني كنانة 554 ملم، الرمثا 346 ملم، الطيبة 652 ملم، الكورة 591 ملم، الوسطية 694 ملم، المزار الشمالي 615 ملم، ولواء الشونة الشمالية 510 ملم.-(بترا:حاتم الظاظا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمطار - (تعبيرية)

معدل الهطول المطري في إربد يتجاوز 100%

منذ9 ساعة
مخالفة منشأة - (تعبيرية)

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان

منذ9 ساعة
التسول-(تعبيرية)

جمع التبرعات في شوارع إربد.. تسول مستتر بالعمل الخيري

19 آذار 2024
مجلس محافظة إربد

3.1 مليون دينار عطاءات الأشغال المطروحة في إربد

18 آذار 2024
أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

أسعار الخضار والفواكه في إربد بسابع أيام رمضان

18 آذار 2024
تسول - (تعبيرية)

تكثيف حملات مكافحة التسول في إربد خلال رمضان

18 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
معلش

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان
 
 