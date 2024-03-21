"زراعة إربد": معدل الهطول المطري بالمحافظة تجاوز 100 %

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إربد - أكد مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي، أن معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز 100 %، وأن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تبشر بموسم زراعي صيفي جيد.وقال أبو عرابي إن كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة في المنخفض الأخير، ستساهم بزيادة مخزون التربة من الرطوبة وتحسن مستوى الزراعة الصيفية، إضافة إلى زيادة مستوى السدود والمياه الجوفية وستساهم في زيادة الأعشاب وإطالة عمرها ما ينعكس إيجابا على المراعي.وبلغت نسبة الهطول المطري للموسم الحالي في ألوية المحافظة: لواء قصبة إربد وبني عبيد 107 %، بني كنانة %123، الرمثا 138 %، الطيبة 145 %، الكورة %131 ، الوسطية 154 %، المزار الشمالي 123 %، وفي لواء الشونة الشمالية 128 %.فيما بلغ مجموع الهطول المطري للموسم الحالي في لواء قصبة إربد وبني عبيد 449.5 ملم، بني كنانة 554 ملم، الرمثا 346 ملم، الطيبة 652 ملم، الكورة 591 ملم، الوسطية 694 ملم، المزار الشمالي 615 ملم، ولواء الشونة الشمالية 510 ملم.-(بترا:حاتم الظاظا)