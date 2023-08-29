سباق سيارات في إربد ينتهي بكارثة.. 5 وفيات و4 إصابات

توفي 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون إثر حادث تدهور ودهس بمنطقة الوسطية/حوفا، في محافظة إربد، الليلة الماضية.



وعلى الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع وجرى نقل الوفيات إلى مركز الطب الشرعي وإسعاف المصابين إلى مستشفى الأميرة بسمة.



من جهته، قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير محمد الدروبي، إن الحادث وقع بسبب قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة، ونتج عنه وفاة 4 أشخاص بينهم أطفال و5 إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.



وأضاف الدروبي لـ "المملكة"، الثلاثاء، إن المركبتين ارتكبتا مخالفة قيادة بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة).

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وبحسب مندوب "الغد"، توفي طفل آخر متأثرا بإصابته اليوم الثلاثاء.