الثلاثاء 20 حزيران 2023
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سبعينيتان تحفظان القرآن كاملا في إربد

مسنتان سبعينيتان تحفظان القرآن كاملا في إربد
أم يعقوب وأم بلال أتمتا حفظ القرآن كاملا خلال 14 عاما

14  سنة استغرقتهما المسنتان فاطمة أحمد الجرارحة (أم بلال) 70 عاما، وسهام إبراهيم الشرمان (ام يعقوب) ٧8 عامًا لإتمام حفظ القران الكريم كاملا.

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بدأت المسنتان رحلتهما من خلال مركز الإمام الطبري في لواء المزار الشمالي بإربد المختص إلى جانب التحفيظ بمحو الأمية.


والمفارقة أن إحدى المسنتين "أمية" فيما الثانية تجيد القراءة إلى حد ما، والمركز بانتظار الإعلان عن 6 مسنات أخريات حافظات لكتاب الله.


وقال رئيس مركز فرع جمعية المحافظة على القران الكريم الدكتور عبدالله الشرمان، إن مشروع تحفيظ القران للأميات الكبار بدأ في عام 2009 وضم 8 من كبيرات السن، ليتم بعدها فتح شعب أخرى في المركز ليضم أكثر من 15 مسنة.


وأشار إلى أن هناك 20 مركزًا في لواء المزار الشمالي منتشرات في اللواء لتحفيظ القرآن لجميع الفئات، لافتا إلى أن تلك المراكز خرّجت العديد من الحافظات من مختلف الأعمار والمركز بصدد عمل احتفال كبير لتكريمهن.

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