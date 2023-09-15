"سوق الخضار" بالمشارع.. حلم يتحقق تحت لهيب أسقف الهناجر المعدنية

علا عبد اللطيف

اضافة اعلان

في خطوة لتجاوز عقبة نقص المخصصات التي أعاقت إنشاء سوق ينظم عمل المحال والبسطات بمنطقة المشارع بالأغوار الشمالية، توجهت بلدية طبقة فحل الى خيار بناء هنجر، بكلفة أقل ووقت أسرع، الأمر الذي أثار حفيظة تجار ومواطنين، اعتبروا أن "الهنجر ذا الأسقف المعدنية لا يناسب طبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة".ووفق ما علمت "الغد"، فإن مشروع الهنجر أصبح بمرحلة طرح العطاء، وحال الانتهاء من هذه المرحلة ربما يحتاج إلى شهر ونصف لإنجازه.على وقع انتظار أن يرى هنجر السوق النور قريبا، تزداد مخاوف الأهالي من عدم نجاعة المشروع، وسط شعورهم بأن بناء السوق حلم انتظروه طويلا ويبدو أن تحقيقه، على حد تعبيرهم "سيكون بمواصفات ضمن الحد الأدنى".سكان بالمشارع قالوا لـ"الغد"، "إن إنشاء مبنى يجمع المحال والبسطات تحت سقف واحد حلم يراودهم منذ سنوات، لما له من أثر كبير بتنظيم وسط السوق الذي يشهد فوضى وانتشارا للبسطات وأزمة سير خانقة".وأضافوا "فكرة الهنجر بسقف معدني غير مستحبة، وهناك مخاوف من فشل المشروع الذي سيكون تحت اختبار صيف قاس بدرجات حرارة لا ترحم".وتعد منطقة المشارع من المناطق الأشد حرا، وتلامس فيها درجات الحرارة أحيانا سقف الـ48 درجة مئوية.تجار يجدون أن فكرة الهناجر المعدنية التي سيتم العمل بها كسوق خضار وفواكه لا تناسب طبيعة المنطقة، التي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة، وغالبا ما تصل درجات الحرارة في موجات الحر إلى 45 درجة مئوية، ما سيوثر على المتسوقين وعلى التجار والبضائع خاصة الخضراوات والفواكه، ومن المستحيل أن تتحمل الأجواء الحارة تحت سقف الهناجر المعدنية.يقول التاجر محمد الرياحنة، على البلدية أن تراعي الظروف الجوية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الهناجر المعدنية ستوفر أجواء حارة جدا، وطبيعة بنائها لا تمكن أصحاب المحال من وضع أي إضافات كالمكيفات أو المرواح أو عرض البضائع بطريقة ملائمة تجذب الزبائن.وأيده بالرأي التاجر علي القويسم، قائلا "إن الحرارة في اللواء، وخصوصا في فصل الصيف مرتفعة جدا، وهذا الارتفاع مع التواجد تحت أسقف معدنية سيؤدي إلى تلف سريع للبضائع، إذ إن الفواكه لا تتحمل أي ارتفاع بالحرارة".وتابع "من المحتمل أن يؤدي وجود الهناجر المعدنية إلى نفور الزبائن لعدم قدرتهم على تحمل الحرارة".رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزواي، أكد أن سوق الخضار والفواكه سيكون مشروعا استثماريا، وسيعمل على حل مشكلة الأزمة المرورية في سوق المشارع، كما أن المشروع يعد من أهم المشاريع، وخصوصا أن لواء الغور الشمالي من المناطق الزراعية، ووجود تجار الخضروات في منطقة واحدة يسهل عملية البيع ويزيد المنافسة الإيجابية.وأضاف الغزاوي، أن البلدية أخذت بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، مؤكدا أن قواعد مبنى السوق ستكون اسمنتية وارتفاع المحل سيكون 3 أمتار، وأن الشبك سيكون حلزونيا ومفتوحا من السقف.وكشف أن المشروع حاليا في مرحلة العطاء، وحال الانتهاء من العطاء، من المتوقع أن يحتاج إنشاء السوق لفترة شهر ونصف.وقال الغزاوي، إن البلدية عملت مؤخرا على إزالة تعديات عدد من الأكشاك والبسطات على مدخل الأرض المخصصة لإقامة السوق في منطقة المشارع، تنفيذاً لحكم قضائي بهذا الخصوص صدر قبل حوالي أعوام.وبين أن البلدية عملت على تكثيف أعمال النظافة، وإزالة العوائق وتنظيم الوسط التجاري لبلدة المشارع، الذي طالما كان مبعثاً لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما يشهده من أزمة مرورية وسلبيات بيئية بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعد من الطرق الحيوية سواء للمجتمع المحلي أو الزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكاً رئيساً للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن.ولقيت إجراءات البلدية في تنظيم السوق التجاري خلال الأيام الماضية، ارتياحاً لدى مواطنين، نتيجة عودة انسيابية حركة سير المركبات وسط منطقة السوق، والذي كان سابقاً يعاني من أزمة خانقة.وأكد الغزاوي أن البلدية لن تسمح بأي تعديات، سواء تجارية أو تنظيمية، تحقيقاً للمصلحة العامة وإنفاذاً للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تنظيم المنطقة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.ويعد سوق الخضار والفواكه من أهم مشاريع البنية التحتية الاستثمارية، وبات على وشك أن يرى النور، بعد أن استطاعت البلدية تذليل إحدى أهم العقبات وهي المخصصات من حيث تخفيضها لحدود ممكنة قد تسرع بإنجاز السوق في وقت مبكر جدا مقارنة مع البناء الاسمنتي.ويعول مواطنون وتجار في منطقة المشارع على إنشاء مبنى السوق الذي تنوي تنفيذه البلدية في التخلص من فوضى البسطات، كما يعتبرون أن إنشاء السوق سيعمل على تنظيم المنطقة والحركة ويقلل من حوادث السير، لا سيما وأن تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة جراء الفوضى التي تشهدها شوارعها.وكان أصحاب محال تجارية في منطقة سوق المشارع، اشتكوا من انتشار بسطات الخضار والفواكه أمام محالهم وعلى أجزاء من الشارع الرئيس بشكل يغلق أحيانا أبواب محالهم، مطالبين البلدية بتفعيل القانون ومخالفة المعتدين على الشوارع.الى ذلك، يقول محمد الخشان من سكان المشارع، إن المنطقة أصبحت مليئة بالبسطات في ظل غياب المتابعة والتفتيش من قبل الجهات المعنية.وعول بأن يسهم إنشاء مبنى السوق بإنهاء الفوضى والتعديات التي تعاني منها شوارع المنطقة.وتقول نبيلة محمد من منطقة المشارع، إن السوق جراء الفوضى العارمة وعدم التزام الباعة تسبب بوقوع العديد من الحوادث، كما تسبب في وقوع العديد من المشاكل جراء انتشار البسطات بشكل عشوائي.سناء الواكد وهي أم لطالبين في المدرسة، ترى أن تنظيم شوارع المنطقة وإنهاء مشكلة الفوضى التي يعاني منها وسط السوق من أهم الأمور وأكثرها إلحاحا.وبينت أنها تعيش حالة قلق في كل مرة يذهب فيها طفلاها إلى المدرسة جراء اضطرارهما العبور من وسط السوق التجاري.وأضافت أن مبنى السوق الذي وعدت البلدية بتنفيذه سيعمل على حل تلك الفوضى التي يشهدها سوق المشارع منذ سنوات وفشلت المجالس السابقة في حلها، مطالبة الجهات المعنية وحال إنشاء السوق الجديد بتشديد الرقابة والعمل على تنظيم شوارع المنطقة.