الثلاثاء 25 تموز 2023
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شخص يطلق النار على فتاة في إربد ويلوذ بالفرار

مسدس
سلاح ناري
أطلق شخص النار على فتاة بالقرب من دوار المدينة الرياضية في إربد، قبل أن يستقل مركبة ويلوذ بالفرار، اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لـ"الغد"، إن "شخصا أقدم صباح اليوم على إطلاق النار على فتاة في مدينة إربد وأسعفت للمستشفى وهي قيد العلاج والبحث جار عن مطلق النار".اضافة اعلان
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