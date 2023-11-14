الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"صحي الكريمة".. تشققات خطرة بالبناء ونقص بالمعدات والكوادر الطبية

مركز صحي الكريمة
مركز صحي الكريمة
 لم تقف معاناة مراجعين لمركز صحي الكريمة بلواء الغور الشمالي عند حد نقص الكوادر والأدوية والمعدات، ليصبح مجرد التواجد بالمركز الذي يعاني بناؤه من تشققات خطرة بحد ذاته، وفق تقديرهم.    اضافة اعلان
يقول مراجعون التقتهم "الغد"، إن المركز في وضعه الحالي يشكل خطورة على حياة المراجعين والعاملين فيه، نتيجة تشققات في جدرانه تحتاج الى صيانة مستعجلة فضلا عن ضرورة تزويد المركز بالنواقص من قبيل جهاز "كرسي" لعيادة الأسنان وبعض الأدوية الضرورية. 
كما أشاروا إلى قلة عدد الكوادر الطبية، وقدم الأجهزة المتوفرة فيه، في الوقت الذي يواجه ضغطا كبيرا من المراجعين بشكل يومي.
وأكد المواطن محمد ابو نعاج أن مركز صحي الكريمة يخدم أكثر من 40 ألف نسمة، ويراجعه المئات يوميا، ما يتطلب من الجهات المعنية إعادة تأهيله وصيانته ومعالجة التشققات التي ظهرت في جدران المبنى منذ سنوات.
وأشار إلى أن الأهالي بالمنطقة تقدموا  بعديد الشكاوى من أجل إعادة تأهيل المركز، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم الاستجابة، مؤكدا أن التشققات بالجدران تزداد مع الوقت وتشكل خطورة على المراجعين.
ولفت إلى وجود مطالبة منذ سنوات بضرورة تحويل المركز من صحي أولي إلى شامل، بهدف تقديم الخدمة  المميزة للمراجعين، كونه المركز يقع  بالقرب من المناطق السياحية ومن معبري وادي الأردن، ويشهد في بعض الأحيان مراجعين من جنسيات أجنبية. 
ويقدر محمد الرياحنه أن بعض الجدران باتت عرضة للانهيار في أي وقت، مبديا استياءه جراء تجاهل الجهات المعنية للمشكلة، على الرغم من إطلاعها أكثر من مرة على أوضاع المركز. 
وقال إن المركز الصحي الحالي يحتاج إلى عملية ترميم وصيانة، وتحديث الأجهزة والمعدات ورفده بكوادر طبية إضافية، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المراجعين.
ولفت إلى أن عيادة الأسنان تفتقد لجهاز الكرسي  وتقتصر الخدمة المقدمة بالعيادة على الكشفية وصرف علاج مسكن فقط.
وأشار علي القويسم إلى أن المركز يعاني من نقص في الأدوية، وخصوصا المزمنة مما يدفعه في كثير من الأحيان إلى شراء الأدوية على نفقته الخاصة، داعيا إلى ضرورة رفد المركز الصحي بكميات كافية من الأدوية نظرا لحجم الضغط على المركز. 
بدوره، أكد عضو اللجنة اللامركزية عقاب العوادين، أن هناك جهودا من جهات عدة باللواء من أجل إنشاء مركز صحي شامل للمنطقة، خاصة وأنها تحتاج إلى أكثر من مجرد مركز صحي أولي والذي بالكاد يقدم الخدمات الصحية الأولية. 
من جانبه، أقر مدير مديرية صحة الأغوار الشمالية فادي أبو قران، أن مركز صحي كريمة يعاني من تصدعات في البناء، جراء طبيعة التربة المقام عليها والتي ترتفع فيها الملوحة ويتسبب ذلك بتعرض أي بناء إلى الهبوط والتصدع مع مرور الوقت. 
ولفت إلى أنه تم إجراء صيانة للمبنى في وقت سابق بقيمة 30 ألف دينار ولكن كثرة التصدعات وطبيعة التربة تستعدي أعمال صيانة دورية.
وأشار إلى أنه تم شراء جهاز لعيادة الأسنان، بعد إحالة العطاء، وتوفره بالمركز بات موضوع وقت لا أكثر. 
وبخصوص تحويل المركز إلى شامل، أكد أن ذلك يعد أولوية وحاجة، خاصة أنه يقدم خدمات لأكثر من  50 ألف نسمة، ويبعد عن المستشفيات الأخرى في اللواء، لافتا إلى أن هناك وعودا من الجهات المعنية بتحويل المركز الصحي من أولي إلى شامل. 
وفيما يخص شكاوى وجود نقص ببعض الأدوية والكوادر، أكد ابو قران أنه دائما ما يتم توفير بدائل لسد أي نقص حاصل، لافتا إلى أن الجهود تبذل في هذا الخصوص من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية بالمركز وضمان تلقي المراجعين لما يحتاجونه من علاج عند
 مراجعتهم للمركز.  
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إحدى المدارس التي تحتاج لعمليات صيانة بلواء الكورة-(الغد)

الكورة.. 70 ألفا لصيانة 90 مدرسة معظم أبنيتها متهالكة

13 تشرين الثاني 2023
منتدون في كلية الإعلام بجامعة اليرموك

منتدون في "إعلام اليرموك": سلاح الإعلام الأردني في "أحداث غزة" هو موقف المملكة

13 تشرين الثاني 2023
الأردني عبد الله صالح الدرايسة يفوز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بالإمارات

الأردني عبد الله الدرايسة يفوز بجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم بالإمارات

12 تشرين الثاني 2023
1699718464982429900

جمعيات خيرية بالأغوار تواجه تحدي "الدعم" بمشاريع إنتاجية خاصة

11 تشرين الثاني 2023
486421_1_1675090337

مصنع برقش للألبسة.. حلم يتحقق

11 تشرين الثاني 2023
فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية في إربد دعما لقطاع غزة

إربد.. فعاليات شبابية وحزبية تنظم سلسلة بشرية دعما لقطاع غزة

11 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

مواقف شجاعة من أجل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

الخوف من المطالبة بشمال غزة فقط!

محمود الخطاطبة |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |منذ 52 دقيقة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |منذ 53 دقيقة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 