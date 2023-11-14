"صحي الكريمة".. تشققات خطرة بالبناء ونقص بالمعدات والكوادر الطبية

علا عبد اللطيف

اضافة اعلان

لم تقف معاناة مراجعين لمركز صحي الكريمة بلواء الغور الشمالي عند حد نقص الكوادر والأدوية والمعدات، ليصبح مجرد التواجد بالمركز الذي يعاني بناؤه من تشققات خطرة بحد ذاته، وفق تقديرهم.يقول مراجعون التقتهم "الغد"، إن المركز في وضعه الحالي يشكل خطورة على حياة المراجعين والعاملين فيه، نتيجة تشققات في جدرانه تحتاج الى صيانة مستعجلة فضلا عن ضرورة تزويد المركز بالنواقص من قبيل جهاز "كرسي" لعيادة الأسنان وبعض الأدوية الضرورية.كما أشاروا إلى قلة عدد الكوادر الطبية، وقدم الأجهزة المتوفرة فيه، في الوقت الذي يواجه ضغطا كبيرا من المراجعين بشكل يومي.وأكد المواطن محمد ابو نعاج أن مركز صحي الكريمة يخدم أكثر من 40 ألف نسمة، ويراجعه المئات يوميا، ما يتطلب من الجهات المعنية إعادة تأهيله وصيانته ومعالجة التشققات التي ظهرت في جدران المبنى منذ سنوات.وأشار إلى أن الأهالي بالمنطقة تقدموا بعديد الشكاوى من أجل إعادة تأهيل المركز، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم الاستجابة، مؤكدا أن التشققات بالجدران تزداد مع الوقت وتشكل خطورة على المراجعين.ولفت إلى وجود مطالبة منذ سنوات بضرورة تحويل المركز من صحي أولي إلى شامل، بهدف تقديم الخدمة المميزة للمراجعين، كونه المركز يقع بالقرب من المناطق السياحية ومن معبري وادي الأردن، ويشهد في بعض الأحيان مراجعين من جنسيات أجنبية.ويقدر محمد الرياحنه أن بعض الجدران باتت عرضة للانهيار في أي وقت، مبديا استياءه جراء تجاهل الجهات المعنية للمشكلة، على الرغم من إطلاعها أكثر من مرة على أوضاع المركز.وقال إن المركز الصحي الحالي يحتاج إلى عملية ترميم وصيانة، وتحديث الأجهزة والمعدات ورفده بكوادر طبية إضافية، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المراجعين.ولفت إلى أن عيادة الأسنان تفتقد لجهاز الكرسي وتقتصر الخدمة المقدمة بالعيادة على الكشفية وصرف علاج مسكن فقط.وأشار علي القويسم إلى أن المركز يعاني من نقص في الأدوية، وخصوصا المزمنة مما يدفعه في كثير من الأحيان إلى شراء الأدوية على نفقته الخاصة، داعيا إلى ضرورة رفد المركز الصحي بكميات كافية من الأدوية نظرا لحجم الضغط على المركز.بدوره، أكد عضو اللجنة اللامركزية عقاب العوادين، أن هناك جهودا من جهات عدة باللواء من أجل إنشاء مركز صحي شامل للمنطقة، خاصة وأنها تحتاج إلى أكثر من مجرد مركز صحي أولي والذي بالكاد يقدم الخدمات الصحية الأولية.من جانبه، أقر مدير مديرية صحة الأغوار الشمالية فادي أبو قران، أن مركز صحي كريمة يعاني من تصدعات في البناء، جراء طبيعة التربة المقام عليها والتي ترتفع فيها الملوحة ويتسبب ذلك بتعرض أي بناء إلى الهبوط والتصدع مع مرور الوقت.ولفت إلى أنه تم إجراء صيانة للمبنى في وقت سابق بقيمة 30 ألف دينار ولكن كثرة التصدعات وطبيعة التربة تستعدي أعمال صيانة دورية.وأشار إلى أنه تم شراء جهاز لعيادة الأسنان، بعد إحالة العطاء، وتوفره بالمركز بات موضوع وقت لا أكثر.وبخصوص تحويل المركز إلى شامل، أكد أن ذلك يعد أولوية وحاجة، خاصة أنه يقدم خدمات لأكثر من 50 ألف نسمة، ويبعد عن المستشفيات الأخرى في اللواء، لافتا إلى أن هناك وعودا من الجهات المعنية بتحويل المركز الصحي من أولي إلى شامل.وفيما يخص شكاوى وجود نقص ببعض الأدوية والكوادر، أكد ابو قران أنه دائما ما يتم توفير بدائل لسد أي نقص حاصل، لافتا إلى أن الجهود تبذل في هذا الخصوص من أجل تحسين مستوى الخدمات الطبية بالمركز وضمان تلقي المراجعين لما يحتاجونه من علاج عندمراجعتهم للمركز.