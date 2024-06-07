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إربد
الجمعة 07 حزيران 2024
3:23 ص
صعقة كهربائية تودي بحياة ثلاثيني في الأغوار الشمالية
شخص يتعرض لصعقة كهربائية - (تعبيرية)
توفي شخص ثلاثيني الخميس، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، مؤيد الشكور، إن الشخص أسعف إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث وصل متوفى وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
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الاغوار الشمالية
صعقة كهربائية
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