 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صعقة كهربائية تودي بحياة ثلاثيني في الأغوار الشمالية

شخص يتعرض لصعقة كهربائية - (تعبيرية)
شخص يتعرض لصعقة كهربائية - (تعبيرية)
توفي شخص ثلاثيني الخميس، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في لواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، مؤيد الشكور، إن الشخص أسعف إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث وصل متوفى وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.اضافة اعلان
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