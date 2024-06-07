صعقة كهربائية تودي بحياة ثلاثيني في الأغوار الشمالية

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وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، مؤيد الشكور، إن الشخص أسعف إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث وصل متوفى وحولت الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.