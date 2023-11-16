صمود الغزيين حالة استثنائية تستوقف علم الصدمات النفسية للحروب

أحمد التميمي

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تحت عدوان وقصف وحشي متواصل على قطاع غزة، وسقوط الشهداء والجرحى في كل لحظة، في أوضاع مأساوية فقدت كل مقومات الحياة حتى استعصت قطرة الماء، ما يزال صمود أهل القطاع يزداد ثباتا، في مشهد لم يعرفه العالم من قبل في مثل النوع من الحروب الهمجية التي انتهكت كل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.هذا الثبات غير المفهوم لدى الكثير وأولهم حكومة وجيش الاحتلال، كان مدار حوار وتوضيح، في ندوة أقيمت بجامعة اليرموك حول الأبعاد النفسية لأحداث غزة، والتي اكد فيها المتحدثون أن ما نشهده من صمود وثبات للأهل في غزة رغم كل مشاهد القتل والدمار والقسوة والوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال بدأ يستوقف العالم ويدخل عوامل جديدة لآثار الصدمات النفسية في ضوء الحروب على الأشخاص.ووفقا لمتحدثين، فإن الأحداث التي ترتبط بالحرب تؤدي إلى الصدمات النفسية، وتختلف تبعا لعوامل عديدة، أبرزها الجنس والمرحلة العمرية.ولفتوا إلى أن هناك اختلافات بين الأفراد في درجة تأثرهم بالأحداث الجارية بالحرب، فالأطفال والأشخاص الذين يتصفون بالهشاشة النفسية هم أكثر عرضة للتأثر بهذه الأحداث وقد تظهر عليهم بعض الأعراض كالشعور الدائم بالخوف والتوتر والحزن العميق والشعور بالذنب بالإضافة إلى اضطرابات النوم والأكل والانسحاب الاجتماعي.وبمقارنة ما تؤكده الدراسات عن ما يمكن أن يعانيه اللأشخاص من اضرابات نفسية جراء مشاهد القتل والدمار مع صورة الصمود والثبات التي يقدمها الأشقاء بغزة، بدأ العالم يتنبه لعوامل لم تكن تؤخذ بالحسبان عند تقيم الأثر النفسي على الأشخاص جراء الحروب.وتقول الدكتورة منار بني مصطفي هذا الخصوص إن العالم بدأ ينتبه لعامل مهم ومهم في التأثير فيما يخص الصدمات النفسية في ضوء العدوان الدائر على قطاع غزة، وهو عامل الإيمان والثبات، من خلال الإيمان بالله المستمدة من العقيدة الإسلامية، والثبات على الموقف وعدالة القضية الفلسطينية، وهو ما لا يتم الانتباه له في الحروب عادة، فقد لاحظت كل شعوب العالم حجم الإيمان الموجود لدى أهل غزة، رغم ما يقدموه في لحظة، من شهداء وجرحى، ومع ذلك "يحمدون الله" مباشرة بكل رحابة صدر على ما يتعرضون له من عدوان سافر.وتتابع: أن الأحداث التي ترتبط بالحرب تؤدي إلى الصدمات النفسية من خلال التعرض للقصف وإطلاق النار مباشرة والتهجير القسري والتعرض للضرب والتعذيب وفقدان أحد أفراد الأسرة والاحتجاز في مكان ما، ومشاهدة أحداث العنف وعدم الحصول على موارد الحياة الأساسية كالدواء والغذاء.وتلفت إلى أن الصدمات النفسية للحروب تختلف تبعا لعوامل عديدة، أبرزها الجنس والمرحلة العمرية، فمثلا وجدت الدراسات النفسية أن النساء والأطفال هم الأكثر تأثرا والأكثر ضررا، على الرغم من أن الرجال قد يكونون في خط الدفاع الأول، بالإضافة إلى عوامل القرب والبعد من أحداث الحرب.وأشارت إلى دراسات علمية أُجريت على قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، أظهرت أن السكان في القطاع بشكل عام لديهم زيادة واضحة في انتشار الأمراض والاضطرابات النفسية، كما أن الأطفال والمراهقين من 10-19 عاما تظهر لديهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بنسبة 32.7 %.وأضافت أن صدمة الحرب تتسبب بالعديد من الأعراض النفسية والجسدية للأفراد، أبرزها الإحساس بالخوف والحزن الشديد واليأس أحيانا، والترقب والقلق المستمر من المستقبل، وصعوبة السيطرة على الانفعالات والمشاعر كالبكاء والصراخ والإحساس بالإحباط والغضب والتوتر واليأس والاكتئاب.ويقول الدكتور فراس قريطع إن هناك آثارا نفسية للمشاهد المؤلمة في غزة على الأفراد بشكل عام والأطفال بشكل خاص، مبينا أن هناك اختلافات بين الأفراد في درجة تأثرهم بالأحداث الجارية، فالأطفال والأشخاص الذين يتصفون بالهشاشة النفسية هم أكثر عرضة للتأثر بهذه الأحداث وقد تظهر عليهم بعض الأعراض كالشعور الدائم بالخوف والتوتر والحزن العميق والشعور بالذنب بالإضافة إلى اضطرابات النوم والأكل والانسحاب الاجتماعي.ولفت إلى الآثار النفسية لمشاهد القتل والتدمير القاسية قد تظهر بعد أسابيع أو ربما أشهر ويستمر تأثيرها لفترات طويلة بحسب طبيعة الشخص المتأثر بها وبنيته النفسية، مؤكدا أنه وبالرغم من قسوة ما يجري في غزة إلا أن البعض يمتلك سمات شخصية تساعده في تحسين المناعة النفسية وتجعله أقدر على مواجهة الصدمات.وأشار قريطع إلى أن هنالك العديد من الإستراتيجيات التي تساهم في الحد من التأثير السلبي لمشاهد العنف على الأشخاص كالتنفيس الانفعالي والابتعاد عن الكبت المستمر للمشاعر والتواصل مع شبكات الدعم الاجتماعي وإعادة تأطير التفكير حيث إن أفكارنا هي التي تصنع مشاعرنا بالإضافة إلى الحفاظ على الإيقاع المعتاد للنشاطات اليومية وتعزيز الجوانب الروحية.وعن أطفال غزة، أكد أنهم يمرون في مراحل نمائية حرجة تتطلب منا الاهتمام بهم ومنحهم بيئة آمنة تساعدهم على النمو النفسي والعقلي بعيدا عن الصدمات من خلال عدم تعريضهم بشكل مباشر للمشاهد المؤلمة والحديث معهم عما يجري بما يتناسب مع أعمارهم وتشجيعهم على الحديث عن مشاعرهم والمشاركة في النشاطات التعبيرية والترفيهية.ويقدم كل من بني مصطفى وقريطع مجموعة من الإستراتيجيات التكيفية الممكنة للتخفيف من حدة الآثار النفسية للحرب على الفئات التي تعايشها، وعلى الفئات التي تتابع مشاهدَ من آثارها عبر شاشات التلفزة، ومواقع التواصل الاجتماعي.وأشارا إلى العوامل التي تجعل بعض الفئات تعاني من مستويات عالية من التوتر النفسي والصدمة جراء الحروب وويلاتها، كفقد الأقارب أو الضرر الجسدي أو الضرر المادي، لافتين إلى أنهم يقعون ضمن الفئات الأكثر حاجة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير بيئة تعليمية واجتماعية تساعد في تحسين حالتهم النفسية وتجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع التحديات، كما تم التأكيد على الاضطرابات النفسية المحتملة كنتيجة لتلك الأحداث الصادمة.