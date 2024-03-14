الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صناعة وتجارة إربد: لا مخالفات بانتهاك السقوف السعرية

سوق-العيد
سوق إربد

أكد مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد المهندس عبد الحليم الجمرة، أن المنشآت التجارية في المحافظة ملتزمة بالسقوف السعرية المعلنة.

اضافة اعلان


وقال الجمرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لم يتم تحرير أي مخالفة متعلقة بانتهاك السقوف السعرية المعلنة منذ بداية شهر رمضان المبارك.


وأضاف الجمرة، أن الفرق التفتيشية الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية حررت منذ بداية شهر رمضان 6 مخالفات متعلقة بعدم إعلان الأسعار السعرية.
وذكر، أن جميع المواد التموينية بما فيها الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأرز والسكر والزيوت متوفرة بشكل كبير، وأن أسعارها ضمن الحد الطبيعي والمعلن عنه.
وأشار إلى أن مديرية الصناعة والتجارة والتموين بمحافظة إربد وعبر خطها الساخن (02/7277715)، لم تتلقَ أي شكوى، مؤكدًا أن فرق الرقابة والتفتيش ستتابع أي شكوى في حال ورودها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إربد: موظفو البلدية يرجئون الاعتصام بعد اتفاق مع البلدية

إربد: موظفو البلدية يرجئون الاعتصام بعد اتفاق مع البلدية

25 شباط 2024
شعار السرطان - (تعبيرية)

تربية إربد تطلق "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان

22 شباط 2024
Untitled-1

الحي الشمالي بإربد.. تحديات يومية يفرضها نقص الخدمات والكثافة السكانية

19 شباط 2024
بلدية غرب إربد - (أرشيفية)

بلدية غرب إربد تبحث إعادة تأهيل الطرق وحل المشكلات المرورية

19 شباط 2024
اقرأ أيضا
باحثان من "اليرموك" يحصلان على دعم لمشروعهما حول "المساحات الخضراء"

باحثان من "اليرموك" يحصلان على دعم لمشروعهما حول "المساحات الخضراء"

منذ7 ساعة
مشروع المدينة الحرفية بلواء بني عبيد حيث ينتظر أعمال البنية التحتية لتشغيله-(الغد)

"بعد الفصل".. إنجاز "المدينة الحرفية" في بني عبيد إلى إشعار آخر

منذ22 ساعة
170350_4_1642013853

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

13 آذار 2024
1d9c1f5c-فصل-الكهرباء-تعبيرية-780x470 (1)

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء بني كنانة

12 آذار 2024
رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد

مسّاد يوجه رسالة إلى أسرة جامعة اليرموك بمناسبة شهر رمضان المبارك

12 آذار 2024
429b36b5-مديرية-الأمن-العام-أرشيفية

الجيش والأمن يتابعان التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في إربد

12 آذار 2024
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ22 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ22 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 