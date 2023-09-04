طالبات بمدرسة الزمالية بالأغوار يمتنعن عن الدوام بعد تطبيق دوام الفترتين

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي - أبدى أولياء أمور طالبات بمدرسة الزمالية بلواء الغور الشمالي، استياءهم من قرار مديرية التربية والتعليم باستحداث نظام دوام الفترتين بالمدرسة بعد مضي اسبوعين على بدء العام الدراسي، بحيث تخصص الفترة الصباحية للمرحلة الثانوية والفترة المسائية للمرحلة الأساسية.وتبع القرار الذي تم إبلاغ أولياء الأمور به أول من أمس، احتجاج من قبل الأهالي، الذين تقدموا بعريضة إلى "التربية" أكدوا فيها على "رفضهم للقرار والمطالبة بالعودة عنه".وقالوا في العريضة التي حصلت الغد على نسخة منها إن" تطبيق نظام الفترتين يتعارض مع مصلحة الطالبات وسينعكس على المستوى التعليمي بشكل عام".وفي خطوة لثني التربية عن القرار، امتنع بعض أولياء أمور خلال اليومين الماضيين عن ارسال بناتهم إلى المدرسة، في وقت قال آخرون إن "من غير المقبول أن تقدم التربية وبعد مضي اسبوعين على الدوام باستحداث نظام الفترتين وتخصص الفترة المسائية لطلبة المرحلة الاساسية".وقال محمد خالد ولي أمر طالبات بالمدرسة إن القرار لا يخدم الطالبات خاصة وان عددا كبيرا منهن يأتي من مناطق بعيدة، وستكون هناك صعوبات جمة على طالبات المرحلة الاساسية في عملية القدوم والعودة بوقت متأخر من المدرسة.وبين، أن طالبات في المدرسة يقطن بمناطق الشيخ حسين وقليعات والبصيلة والمشارع، ووادي الريان وكل منطقة تبعد عن المدرسة من 8 إلى 10 كلم، وذهاب الطالبات وعودتهن يتطلب من أولياء الأمور الذين لديهم طالبات بالمرحلتين توفير وسيلة نقل في الفترة الصباحية والفترة المسائية.واعتبر أن تقسيم الدوام لفترتين يرهق الأهالي، إضافة إلى القلق الذي سيعيشه أولياء أمور نتيجة العودة المتأخرة لطالبات المرحلة الأساسية.وأشار المتحدث باسم أولياء الأمور أحمد الرياحنة، إن تخصيص الفترة المسائية لطالبات المرحلة الاساسية وبعد مرور 13 يوما على بدء العام الدراسي والانتظام بالدوام، أربك الاهالي والطلبة، ما سيوثر ذلك على مستوى التحصيل الدراسي.ولفت إلى أن بعض أولياء أمور امتنعوا عن ارسال بناتهم إلى المدرسة، كتعبير عن استيائهم من القرار الذي جاء بشكل مفاجئ وكان بإمكان التربية ان تبحث عن حلول أخرى خلال المدة الماضية.وأوضح الرياحنة، أن رفض الاهالي لإجراء التربية لا يهدف إلى اعاقة الاجراءات، غير أن هناك مخاوف سببها قرب المدرسة من قناة الملك عبدالله وحاجة طالبات المرحلة الاساسية للذهاب والعودة مع طالبات المرحلة الاعدادية والثانوية الأكثر وعيا وتفهما لخطورة الاقتراب من القناة التي شهدت خلال سنوات حوادث غرق راح ضحيتها عشرات الاطفال.وبين أن بعد المدرسة عن منازل العديد من طالبات بالمرحلة الاساسية لم يكن ليشكل عبئا او قلقا للاهالي، ذلك أن دوام كافة المراحل بنفس الوقت يوفر الحماية والطمأنينة لكافة الطالبات.أم محمد القويسم لديها بنات بالمرحلة الأساسية، تقول "سأضطر لإيصال بناتي الى المدرسة والحرص على العودة معهن الى المنزل لحمايتهن من الطريق والقناة".وتتابع، "القرار غير مدروس ولا يصب بمصلحة الطالبات، وإنما قرار جاء بدون أي تخطيط لأن نظام الفترتين سيوثر حتما على الطالبات وخصوصا طالبات المرحلة الأساسية".ويرى علي الحمد، أن مستوى الطالبات التعليمي سيتراجع جراء هذا القرار، وخصوصا وأن الطالبات لن يتمكن من الدراسة في ساعات المساء عكس الفترة الصباحية، إضافة إلى اختصار المدة الزمنية للحصة الدراسية، بعد ان أصبحت المدرسة على نظام الفترتين.وتقول الاربعينية أم مالك إن "كلف التعليم أصبحت عبئا ثقيلا على كاهل أولياء الأمور في لواء الأغوار الشمالية، وخصوصا الفقراء منهم الذين يقضون جل وقتهم في العمل لتأمين تعليم نوعي لأبنائهم"، مضيفة "لكنهم يصطدمون بعقبات كثيرة، منها نقص المعلمين في بعض المدارس ما يوثر سلبا على العملية التعليمية، ناهيك عن الاكتظاظ الواضح داخل الغرف الصفية، وخصوصا في المرحلة الاساسية وهي المرحلة الحرجة من التعليم، ومن اهم المراحل".وتابعت، مع استحداث نظام الفترتين ستزداد الأمور تعقيدا، وسينعكس ذلك على مستوى الطالبات، خاصة في المرحلة الأساسية الذي يعد دوام الفترة المسائية بالنسبة لهن مجرد حضور بدني وغياب ذهني، معتبرة أن هذا النظام يجب أن ينتهي بكافة المدارس لا أن يتم التوسع بتطبيقه.وحاولت "الغد" التواصل مع مدير مديرية تربية الغور الشمالي للحصول على رد، إلا أنه لم يجب على هاتفه، في وقت أكد مصدر من المديرية أن الهدف من قرار نظام الفترتين، حاجة النظام التعليمي المهني الجديد بالمدرسة إلى غرف عديدة وسعة كبيرة، ووجود الطالبات في فترة واحدة وبأعداد كبيرة يعيق العملية التدريسية، مشيرا أن إلى المديرية ما تزال تبحث عن بديل توافقي يحقق مصلحة كافة الأطراف.ويبلغ عدد مدارس اللواء 66 مدرسة، منها 16 مدرسة ملتزمة بنظام الفترتين، ومن بينها 9 مدارس مستأجرة، فيما يبلغ عدد الطلبة 24 ألف طالب وطالبة، يقوم على تدريسهم أكثر من 1240 معلما ومعلمة.