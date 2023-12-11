الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

طالبان من "اليرموك" يفوزان بمنحة السفير الصيني الدراسية للعام 2023

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البطاينة والصمادي خلال تسلمهما منحة السفير الصيني الدراسية لخريجي الثانوية العامة
فازت كل من الطالبة بيلسان البطاينة من كلية الطب والطالب حازم الصمادي من كلية الصيدلة في جامعة اليرموك، بمنحة السفير الصيني الدراسية لخريجي الثانوية العامة للعام 2023.اضافة اعلان
وقال السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، في حفل تسليم المنحة، إن فكرة إطلاق هذه المنحة، تأتي من الاهتمام المشترك للجانبين الصيني والأردني بالتعليم، وتنمية الشباب، كما وأنها تهدف إلى الاستثمار في صداقة البلدين ومستقبلهما المشترك.
ولفت تشوان دونع إلى ما قاله العالم التربوي الصيني الشهير ليانغ تشياوتشاو ، وهي "إذا كان الشباب قويًا، يكون الوطن قويًا، و إذا كان الشباب غنيا يكون الوطن أغنى، و إذا كان الشباب مستقلاً يكون الوطن مستقلاً، و إذا كان الشباب حرًا، يكون الوطن حرًا".
وأشار تشوان دونغ في ذات السياق، إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، بأن على الشباب تحمل المسؤولية، ولعب دور في تشكيل مستقبل الأردن، وأن نجاحهم يعتمد على إكسابهم القدرة من خلال التعليم.
وتابع: نحن نعيش في عصر مليء بالتحديات والتغييرات، كما نعيش في عصر مليء بالأمل، عصر تواجه الصين والأردن فيه مهمة مشتركة، ألا وهي تحقيق التنمية والنهضة الوطنية، وفي الوقت نفسه، تسلك كل من الصين والأردن مسار جديد نحو القرن الجديد، مسار يتمتع فيه الشباب بالإبداع الذي لا حدود له، داعيا الطلبة الحاصلين على المنحة لأن يكونوا جسرًا لتعزيز الصداقة بين الصين والأردن.
من جهتهم، عبر الطالبان البطاينة والصمادي عن شكرهما للسفارة الصينية لحصولهما على هذه المنحة، مؤكدين أنها تدعم فرص الشباب في الحصول على التعليم، كما وتلعب دورها الهام في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين الأردني والصيني. 
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها السفارة الصينية في عمّان هذه المنحة، والتي اعلنت عنها عبر منصاتها الرقمية المعتمدة.
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