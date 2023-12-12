طلبة جامعة اليرموك يغرسون 200 شجرة ضمن مبادرة "خضراء يا يرموك"

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رعى عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي فعاليات مبادرة "خضراء يا يرموك"، والتي نظمتها العمادة بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة، وتتضمن زراعة 200 شجرة داخل الحرم الجامعي.وقال الشطناوي، إن تنظيم هذه المبادرة جاء ترجمة لحرص الجامعة على توجيه اهتمام الطلبة نحو ابتكار وتنفيذ المبادرات الريادية الهادفة لخدمة المجتمع وتنميته، وتعزيز الوعي البيئي لديهم وبما يتلاءم وأهداف التنمية المستدامة.وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في زيادة حجم المساحة الخضراء داخل حرم الجامعة، والمساهمة في توفير بيئة صحية، مبينا أن تنفيذ هذه المبادرة يعد تطبيقا عمليا لمفهومي الريادة والعطاء، كما أشاد بإقبال الطلبة ومساهمتهم في تنفيذ المبادرة، وحرصهم على المشاركة الفعلية في أعمال الزراعة.وتم خلال المبادرة زراعة مئة وعشرين شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة، فيما تتواصل أعمال المبادرة وصولا لزراعة 200 شجرة على امتداد حرم الجامعة.يذكر أن المدرّسة في كلية الأعمال مروة أبو عباس تولت أعمال المتابعة والتنسيق لتنفيذ المبادرة بمشاركة كبيرة من طلبة مساق " الريادة والابتكار" الذي تقوم كلية الأعمال على تدريسه.