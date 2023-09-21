الخميس 21 أيلول 2023
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طلبة من "العلوم والتكنولوجيا" يفوزون بالمركز الأول مكرر في المؤتمر العربي لأمن المعلومات

طلبة من "العلوم والتكنولوجيا" يفوزون بالمركزين الأول مكرر والسابع عالميا في مؤتمر العربي لأمن المعلومات
طلبة من "العلوم والتكنولوجيا" يفوزون بالمركز الأول مكرر في المؤتمر العربي لأمن المعلومات
حقق طلبة كلية تكنولوجيا الحاسوب المعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المركزين الأول مكرر والسابع عالميًا، ضمن منافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات في دورته السابعة للعام 2023، والتي أقيمت في القاهرة، بعد مشاركة أكثر من 735 فريق من أكثر من 80 دولة حول العالم.اضافة اعلان
وضم الفريق الفائز بالمركز الأول مكرر من الجامعة الطلبة: محمد الفلايلة ومحمد اعمير وينال أبو صيني، وتكوَّن الفريق الفائز بالمركز السابع من الطلبة: هاشم الصالحي وليث الغرايبة، وأيوب الخصاونة.
وقال عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الأستاذ الدكتور منير بني ياسين إن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي لطلبة الجامعة، مشيرًا إلى دور الكلية في تشجيع البحث العلمي لمكافحة الهجمات السيبرانية، ومبينًا ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والصناعة، لدعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالأمن السيبراني، ورفع مستوى الخبرات.
وأعرب بني ياسين عن فخره بهذه النتائج، مؤكدًا على أهمية المشاركة في هذه النوع من المؤتمرات التي تهدف إلى دعم الشباب وتدريبهم من خلال مجموعة من ورش العمل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الهيئات ومؤسسات الدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال. 
والجدير بالذكر أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي انعقد على مدار يومين يهدف إلى توضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجها العالم.
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