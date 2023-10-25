عبيدات: أضرار العدوان الصهيوني البيئية على غزة ستمتد لأجيال

أحمد التميمي

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حذر رئيس الاتحاد العربي للبيئة ورئيس لجنة البيئة في نقابة المهندسين إربد يوسف رشدي عبيدات، من تبعات "خطرة" على النظام البيئي في المنطقة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، جراء جرائم العدوان الصهيوني المستمر والقصف العشوائي المستمر منذ 20 يوما على القطاع.واعتبر بأن تأثير الحصار والحرب سيستمر للأجيال المقبلة، لما أحدثته من تدمير للعتاد والسلاح والمنشآت الصناعية الحيوية، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها، ما يؤدي إلى تسرب آلاف الأطنان من السموم إلى عناصر البيئة المختلفة من هواء وماء وتربة، مسببة بذلك إحداث أضرار بالغة بالنظام البيئي عموما، والأهم من ذلك هو قتل الإنسان الذي يعد الوسيلة والغاية لتحقيق هدف التطور الحضاري.وأضاف عبيدات، أن هذا العدوان الوحشي على غزة، ألحق دمارا هائلا بمحطات توليد الكهرباء والبنية التحتية لمصادر وشبكات المياه، ما أدى الى توقف وحدات معالجة المياه والخدمات الصحية والخدماتية والصناعية، وتسرب كميات هائلة من النفايات والمواد الملوثة غير المعالجة، ومنها النفايات السامة والخطرة، وتوقف محطات ضخ المجاري، ما يؤدي لانتشار الاوبئة في القطاع.وأكد عبيدات، أن الاتحاد العربي للبيئة، يدين هذا العدوان الصهيوني الإجرامي، ويناشد الدول العربية والإسلامية والأصدقاء في العالم، إيقاف العدوان، وما يتسبب به من كوارث إنسانية، لافتا الى انه عدوان يدمر كل شيء أمامه في القطاع، ما سينعكس على دول المنطقة والعالم، لأن البيئة الملوثة لا يقف تأثيراها عند حدود معينة.