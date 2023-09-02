عيادة الأسنان بـ"صحي المشارع" خارج الخدمة.. والمراجعون يعانون

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي- فاقم نفاد مادتي التخدير وسحب العصب، إضافة إلى تعطل جهاز التصوير بعيادة الأسنان في مركز صحي المشارع الشامل، من معاناة مراجعين، قالوا لـ "الغد" إنهم يفاجأون عند مراجعتهم للعيادة بالاعتذار عن استقبالهم، ما يدفعهم الى المغادرة من دون علاج تحت ضغط الألم والبحث عن البدائل بالقطاع الخاص.ووفق مراجعين، فإن الحالات التي تراجع العيادة السنية تشكو عادة من آلام شديدة، وهي بحاجة لعلاج فوري، غير أن الاعتذار عن تقديم العلاج بسبب نقص المواد وتعطل الجهاز يجبر المراجعين على التوجه للعيادات الخاصة كون الانتظار والعودة لاحقا أمر غير محتمل في مثل هذه الحالات المرضية الطارئة.وبينوا أن عدم تلقيهم العلاج بالعيادة الموجودة بالمركز الصحي أجبرهم على مراجعة العيادات الخاصة ذات الكلف المالية المرتفعة.ويخدم مركز صحي المشارع الشامل سكان منطقتي المشارع والمنشية ويقع بلواء الغور الشمالي.وقال جمال أبو نعاج من سكان المشارع إنه راجع المركز الصحي لمعالجة أسنانه وحاجته الى سحب عصب، إلا أنه فوجئ بعدم وجود مادة التخدير "البنج" في المركز، وعدم وجود مادة "سحب العصب" وتعطل جهاز التصوير، ما اضطره الى البحث عن طبيب خاص في المنطقة للتخلص من ألم الأسنان غير المحتمل، رغم عدم مقدرته المالية على العلاج في العيادات الخاصة.وأكد أنه يعاني من ظروف مالية صعبة تحول دون قدرته على تحمل تكاليف جلسات العلاج الأسبوعية بالعيادة الخاصة.وقالت أم محمد التلاوي من سكان المنطقة، إنها اضطرت إلى تعطيل ابنها أكثر من مرة عن مدرسته من أجل مراجعة عيادة الأسنان التي تبين أنها تفتقد لمادة التخدير، وعملية التصوير، موضحة أن كثرة غياب ابنها سيكون له أثر سلبي على تحصيله الدراسي.وبينت أنها مضطرة إلى اتباع اسلوب تكرار المراجعة كونها لا تمتلك كلف العلاج بالعيادة الخاصة وإنهاء معاناة ابنها.وطالبت بضرورة تزويد العيادة بكافة احتياجاتها الطبية كي يتسنى للمراجعين تلقي الخدمة عند مراجعتهم لها وعدم اضطرارهم إلى العودة في وقت لاحق علىأمل تلقي العلاج.ويطالب مواطنون بضرورة أن توفر مديرية الصحة مادة "البنج" الذي يستخدم قبل خلع الأسنان أو حفرها أو سحب عصبها، لافتين إلى توقف كافة خدمات عيادات الأسنان في مركز اللواء عن العمل جراء عدم توفر هذه المادة المهمة، مشيرين إلى أن تعطل العيادة السنية أصبح ظاهرة متكررة بحجة عدم توفر المواد في الوقت الحالي.وأكدوا أن هذا الوضع يفاقم من معاناتهم في ظل ظروفهم المالية الصعبة، إذ إن العلاج في العيادات الخاصة أمر خارج عن حساباتهم ومقدرتهم المادية.وطالبوا بضرورة العمل على توفير كافة اللوازم التي تحتاجها العيادة السنية بالمركز الصحي، كما طالبوا بضرورة العمل على تمديد ساعات عمل طبيب الأسنان، والتوسع بالخدمة لتخفيف الأزمة الحاصلة.وكانت وزارة الصحة قد نقلت عيادات الأسنان من مستشفى أبوعبيدة باللواء إلى مركز صحي المشارع الشامل في وقت سابق من اجل حل مشكلة الاكتظاظ، إلا أن عملية النقل لم تحل المشكلة وزادت الأمر تعقيدا، وفق مراجعين.وطالبت أم خلدون الرياحنة بإعادة عيادة واحدة للمستشفى على الأقل، وتزويد المستشفى بطبيب أسنان، موضحة أن نقل العيادات لا يناسب العديد من المراجعين خاصة الذين لهم مراجعات محددة، فيما ظروف عملهم لا تتناسب والذهاب في كل مرة للمركز.من جانبه، أقر مصدر طبي من مديرية صحة لواء الغور الشمالي بعدم توفر بعض الاحتياجات الطبية السنية، في المركز الصحي خلال فترة محدودة جراء ارتفاع عدد المراجعين للمركز، لافتا إلى أن المديرية قامت بتوفير الكميات المطلوبة في جميع المراكز الصحية في اللواء.وأشار إلى أن حاجة المراجعين في بعض المراكز الصحية تفوق كمية المواد والمتوفرة التي يحصل عليها المركز الصحي وحسب تصنيفه إذا كان أوليا أو شاملا.وأضاف المصدر أن مشكلة مركز صحي المشارع ليست بعدم التزام الطبيب في المركز، بل تكمن بأن الجهاز في المركز تعطل، ما اضطر المركز إلى وقف استقبال المراجعين والاستعانة بفرق الصيانة والعمل على إصلاح الجهاز الذي يعتبر عصب العمل في أي عيادة أسنان.