 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غرب إربد: إجراءات قانونية لتصويب شوارع دمرها مشروع الصرف الصحي

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غرب اربد

قال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن البلدية سنتخذ كافة الإجراءات المُتاحة القانونية والإدارية لتصويب ما آلت آلية الشوارع المشمولة بمشروع الصرف الصحي وتخفيف معاناة المواطنين وبأي طريقة ممكنة.

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وأكد البطاينة أن البلدية غير مسئوله مطلقاً عن مشروع الصرف الصحي ولا هي جزء منه ولا هو جزء منها ولا هو من مشاريعها ولا من مسؤولياتها.

 وبين انه وبعد عشرات الاتصالات والمراسلات والمحادثات الكثيرة والمتتالية والمتوالية مع مقاول مشروع الصرف الصحي  والتي تمت بناءً على شكاوى المواطنين وفي كل مناطق العمل بقرى غرب اربد ومع مدير شركة الإشراف ورغم أن البلدية لا علاقة لها بالصرف الصحي نهائياً وأن مسؤولية البلدية تتمثّل فقط باستلام الشوارع من شركة الإشراف (أنجيكون) بعد انتهاء المشروع والتي ستقوم بتسليمه لمالكة المشروع وزارة المياه والري.


وتابع انه بعد أن تستلمها شركة الإشراف من المقاول ستقوم البلدية باستلام الشوارع كحلقة أخيرة  وبعد الانتهاء من المشروع والذي مدته ثلاث سنوات 
وأشار إلى أن أصحاب الأجندات وبعض الراغبين بالترشح يحاولون زوراً وظلماً توجيه الاتهام الباطل للبلدية ورئاستها وتحميل البلدية مسؤولية تداعيات المشروع والتي منها طبيعي ان يتم انجاز مشروع صرف صحي بهذا الحجم دون حفر كل الشوارع والطرق ومداخل البيوت وذلك  لتمرير أجنداتهم.


وجدد التأكيد ان بلدية غرب إربد لاهي صاحبة المشروع ولا المقاول ولا هي مشرفه ولا مُنفِّذة ولا مُخططة ولا يوجد لها أي صفة تعاقدية بمشروع الصرف الصحي نهائيّاً  وأن شوارع البلدية قد تم تسليمها للمقاول بناءً على العقد وان  كافة الشوارع في عهدة وزارة المياه والري  وفي عهدة المقاول وشركة الإشراف لمدة ثلاث سنوات).


ولفت إلى أن مشروع الصرف الصحي لبلدة كفريوبا والذي بات الا مسالة وقت حيث ستنظم كفريوبا إلى المشروع اسوة بمناطق اللواء

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