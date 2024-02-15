الخميس 15 شباط 2024
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"غرب اربد" تفرض رسوما على محال مهددة بالإغلاق

"غرب اربد" تفرض رسوما على محال مهددة بالإغلاق
"غرب اربد" تفرض رسوما على محال مهددة بالإغلاق
فرضت بلدية غرب اربد 10 دنانير كرسوم سنوية على رخص المهن للمحال الواقعة في شوارع رئيسية تنظيمها غير تجاري تدفع بداية كل سنة، ومبلغ 5 دنانير للمحال بالشوارع الفرعية تفاديا لإغلاقها.اضافة اعلان
وبرر رئيس البلدية جمال البطاينة هذا الإجراء مراعاة لمصالح المواطنين بعدم إغلاق هذه المحال بعد أن أصبح إصدار رخص المهن إلكترونيا وهذه المحال لا تنطبق عليها لعدم شروط التنظيم.
وأوضح البطاينة أن البلدية قررت الذهاب الى الاستثناءات وفرض بدل تعويض أو رسوم إضافية من اجل إبقاء هذه المحال مفتوحة ومنحها رخص لمدة 10 سنوات، وفقاً للمادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى للاستخدام المخالف الواردة في المادة 32 من القانون ذاته على أن لا تتجاوز هذه المدة عن  10 سنوات لإعطاء الفرصة لأصحاب المحال لتصويب أوضاعهم أو لحين تعديل أحكام التنظيم لتلك المناطق.
وأشار البطاينة إلى أن البلدية وحفاظاً على مصالح أصحاب المحال التجارية وغيرها وحرصاً على ديمومة عمل هذه المحال وعدم إغلاقها وتحديداً تلك القائمة  على شوارع / ومناطق تنظيمها ليس تجاري ( حيث لا يسمح القانون بإقامة ابنية تجارية بمناطق تنظيمها زراعي أو سكني قامت بفرض تلك الرسوم الرمزية أسوة بالبلديات الأخرى.
وفيما يتعلق برخص المهن، أكد البطاينة أن النظام الجديد ( نظام إصدار رخص المهن إلكترونيا ) والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية لا يقبل أي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة قانونياً ولا تستطيع البلدية إجراء أي تعديل على النظام الإلكتروني القائم.
ودعا البطاينة خلال لقائه بموظفي قسم رخص المهن الى تقديم أفضل وأعلى وأسرع الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمة بشكل سلس وآمن، ومساعدتهم للحصول على الخدمة بتقديم طلباتهم وتحديداً ما يتعلق برخص المهن الإلكترونية، وتفعيل هوياتهم عبر تطبيق (سند ) وتذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم أفضل الخدمات التي من شأنها توفير الوقت والجهد. 
كما دعا البطاينة المواطنين  والشركات إلى الاستفادة من تلك الخدمات وتصويب أوضاعها، حيث لا يقبل النظام إصدار رخصة مهن لأي شركة أو مؤسسة إلا بعد إبراز انتساب أو تجديد للغرف التجارية وذلك بناءً على تعميم وزارة الإدارة المحليّة المستند على تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وفيما يتصل بضرورة مراجعة الراغب بالحصول على رخصة المهن للغرف التجارية او الصناعية، أكد البطاينة أن المجلس البلدي  قرر أن لا يطلب من الأفراد مراجعة الغرف الصناعية والتجارية إلا إذا كان المتجر أو المحل مسجل باسم مؤسسة أو شركة فإنه لا بد من الحصول على شهادة من الغرف التجارية والصناعية. أما اذا كان مسجل باسم شخص فقد تمت الإجراءات بمخاطبة الوزارة لإعفاء تلك الفئة من مراجعة الغرف التجارية
وأهاب البطاينة بالأخوة المواطنين عدم تناقل الأخبار المغلوطة والتي من شأنها تشويه صورة البلدية  لأن  البلدية حريصة كل الحرص على تسهيل الإجراءات وتخفيفها وتصويبها ومراعاة حال المواطن الاقتصادية ولكنها جادة في تطبيق أحكام القانون مبتعدة عن كل ما قد يُسبب الأذى للمواطن.
أكد البطاينة أن إصدار الرخصة إلكترونيا لأول مرة ( هذا العام ) فيه نوع من الصعوبة ويحتاج لإجراءات يمكن أن تتأخر فيها إصدار الرخصة وخصوصا وان معظم الرخص السابقة كانت غير دقيقة أو غير صحيحة.
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