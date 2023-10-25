الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

فاعليات في إربد يعبرون عن اعتزازهم بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

فاعليات في إربد يعبرون عن اعتزازهم بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية
فاعليات في إربد يعبرون عن اعتزازهم بمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية
اكدت فاعليات سياسية وشعبية ونقابية وشيوخ ووجهاء العشائر ووجهاء المخيمات اعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاعة والحكيمة لوقف الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني وانهاء معاناته لينال حريته في اقامة دولته على ارضه.اضافة اعلان
واكدت هذه الفاعليات خلال توافدها على دار محافظة اربد بتنظيم من جمعية خدمة العرش الهاشمي للاصلاح العشائري واصلاح ذات البين على ال البيت هم ورثة الرسالة الذين نذروا نفسهم لخدمة الامة وقضاياها العادلة.
وسلموا لمحافظ اربد رضوان العتوم وثيقة عهد وولاء وبيعة وانتماء لجلالة الملك اكدوا فيها وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة على المستويات والصعد كافة صفا واحدا محافظين على الجبهة الداخلية متماسكة بوجه العاديات وقادرة على مواجهة التحديات وان تكون ظهيرا وعونا وسندا لفسلطين.
وشدد الموقعين على الوثيقة على ان القضية الفلسطينية هي قضية الاردن المركزية ولن يكون هناك سلام بدونايجاد حل شامل وعادل لها كما حذر جلالته عبر السنوات الماضية على اكثر من منبر دولي وانتقدوا صمت العالم ازاء ما يجري من حرب ابادة وتدمير لغزة دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم قتل المدنيين والابرياء والاعتداء على دور العبادة والمنشات الصحية وتوفير اسباب الحياة لهم.
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