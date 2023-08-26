فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن فصل التيار الكهربائي المبرمج سيشمل داخل مدينة إربد مناطق في: الحي الشرقي تضم منطقة النزهة وحي الورود وشوارع الملكة زين الشرف والملك الحسين ونور الحسين، والمجاورين لإشارة الدراوشة وبن العربي ومجمع شوتر التجاري ، وسيكون الفصل من الساعة 5:30 صباحاً ولغاية 12 ظهراً .
كما سيشمل الفصل مناطق : المجاورين لدوار معاذ الكساسبة وشوارع السلط وعمان والخرطوم وجنوب دوار الشهداء ، من 8:30 صباحا ولغاية 2 ظهراً .
وببنت الشركة، أن الفصل سيشمل في غرب إربد مناطق : سوم والوصفية ووادي الغفر وكفر يوبا الشرقي وغرب مجمع الأغوار الجديد ، ومن 9:30 صباحاً ولغاية 3 عصراً .