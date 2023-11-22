فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال الخميس

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد منطقتي خرجا والزوية، والذي ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 عصراً.
وأصافت ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق، مناطق كوم الرف، وتجمع سبع الصير الشرقي، ومجاورين مدرسة رسم حصان، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصراً.
وبحسب الشركة فإن فصل التيار سيشمل بمحافظة عجلون، منطقة عنجرة قرب القاعدة الجوية من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصراً، إضافة الى مناطق سوق كفرنجة وأحياء أبو نجم والغربي والشويات والحراير في بلدة كفرنجة، من الساعة 12 ظهراً ولغاية 8 مساءً.