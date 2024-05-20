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فوز الهيئة الإدارية لسنابل اليرموك بالتزكية-(صور)

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الاجتماع السنوي للهيئة العامة لنادي سنابل اليرموك/خريجو جامعة اليرموك

عقدت الهيئة العامة لنادي سنابل اليرموك/خريجو جامعة اليرموك اجتماعها السنوي لعام 2024 والذي تم خلاله إقرار التقرير الإداري والمالي بحضور 60% من أعضاء الهيئة العامة.

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وأعلن خلال الاجتماع عن إنتخاب هيئة إدارية جديدة للدورة 2024 – 2027 حيث فاز بالتزكية كل من:


طارق زياد حجازي رئيساً، ومحمد سامي الخصاونة  نائباً  للرئيس،  وميسون الخطيب أميناً للسر ومحمد الزعبي أميناً للصندوق، وعبد السلام الهنداوي، ورولا نصير ووائل بياري أعضاء في الهيئة الإدارية ، كما زكت الهيئة العامة السادة زهير مهيار ووائل الخطيب أعضاء احتياط.


من جهته عبر طارق حجازي رئيس النادي عن تقدير الهيئة الإدارية لهذه الثقة التي منحتها الهيئة العامة للزملاء المنتخبين، مؤكداً حرص الهيئة الإدارية على الاستمرار في خدمة أعضاء النادي ومواصلة العمل على تطوير النادي والارتقاء بأدائه ليبقى أحد مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الوطن الغالي.


كما استعرض حجازي رؤية وبرنامج عمل النادي خلال المرحلة القادمة، مؤكداً على تقديره لإنجازات الهيئات الإدارية السابقة.





الجدير بالذكر أن جمعية نادي سنابل اليرموك تأسست عام 2018  بهدف تقديم خدماتها إلى خريجي وطلبة جامعة اليرموك والفئات المستهدفة من أعمال الجمعية،ويحق لكل خريجي جامعة اليرموك الذين يحملون أية شهادة أكاديمية من الجامعة الانتساب للنادي.


 

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