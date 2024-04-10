قاتل ستيني في إربد بقبضة الأمن العام

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي بوجود جثة لشخص ستّيني داخل منزله في مدينة إربد، إذ تبين عند الوصول للمكان والكشف عن الجثة تعرّضها للطعن من قبل مجهول.

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وأكّد السرطاوي في بيان صحفي فجر الأربعاء، أنّ فريق التحقيق المشكّل لمتابعة القضية تمكّن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وشخص آخر كان برفقته وأُلقي القبض عليهما.



بالتحقيق مع المشتبه به الرئيس اعترف بارتكاب الجريمة والدخول إلى منزل المغدور برفقة صديقه وطعن المغدور إلى أنْ فارق الحياة وأنّه قام بعد ذلك بسرقة بعض محتويات المنزل وغادرا المكان.



وجرى بدلالته ضبط المسروقات وأحيلت القضية للقضاء حيث قرر المدعي العام توقيف المتهم الرئيس في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة القتل العمد.