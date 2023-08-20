قرار حكومي لحماية أموال بلدية غرب إربد والنظر بالجرائم التابعة لها

اضافة اعلان

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تشكيل محكمة بلديَّة غرب إربد لسنة 2023م.جاء ذلك ذلك نظراً لحاجة بلديَّة غرب إربد لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، وبهدف حماية أموال البلديَّة وموجوداتها.