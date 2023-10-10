الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كريشان: إصدار موازنة مستقلة لـ"بني عبيد" لعام 2024

نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يلتقي عددا من أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى
نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يلتقي عددا من أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تسريع فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى.

كما أكد خلال زيارته اليوم الثلاثاء مقر لجنة بلدية بني عبيد في الحصن، أنه سيتم إصدار موازنة مستقلة للبلدية للعام 2024، إضافة إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بخصوص الأمور المتعلقة بتثبيت الموظفين، والعقارات والأملاك، والشؤون المالية والمديونية، والآليات بسرعة، إلى جانب متابعة القضايا لدى المحاكم.اضافة اعلان

ووجه كريشان لجنة بلدية لواء بني عبيد والمسؤولين في الوزارة إلى استئجار مبنى للبلدية في منطقة الحصن بشكل عاجل باعتبارها مركز لواء بني عبيد.

جاء ذلك خلال لقائه النواب محمد الشطناوي ووائل رزوق ومحمد العكور الذين أشادوا بقرار الحكومة فصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى باعتبار لواء بني عبيد هو اللواء الوحيد في المملكة الذي لا يوجد به بلدية، إلى جانب دعمهم مطالب لجنة البلدية.

وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبداللطيف الحديدي ذكر في اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بفصل البلدية، وتهيئتها للعمل ضمن موازنة مستقلة بدءا من العام 2024.

واستمع كريشان خلال اللقاء إلى ملاحظات عدد من أعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى الذين تم انتخابهم سابقا عن مناطق لواء بني عبيد والمواطنين، ووجه مسؤولي الوزارة لمعالجتها حسب الأصول.

وحضر اللقاء محافظ إربد رضوان العتوم، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات والأمين العام للوزارة للشؤون المالية والإدارية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية محمد الحنيطي، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، ومستشار الاتصال والإعلام بالوزارة محمد الملكاوي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، ومديرة الشؤون البلدية في محافظة إربد المهندسة باسمة العموش، وعدد من المسؤولين.

بعد ذلك، نفذ كريشان جولة تفقدية في بعض مناطق بلدية بني عبيد للاطلاع على واقع الخدمات فيها، وطلب من مسؤولي الوزارة متابعة معالجة الأمور العاجلة وتقديم الخدمات اللازمة بسرعة لهذه البلدية المستحدثة جديدا.
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