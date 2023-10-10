كريشان: لا تقسيم للأراضي إلا بموافقة جميع أصحاب القطع

احمد التميمي

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إربد - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن الوزارة لن توافق على أي عمليات تقسيم للأراضي من دون موافقة جماعية من كافة أصحاب القطع التي سيطالها التقسيم.وأكد كريشان أن الوزارة وافقت في وقت سابق على التقسيم في بعض المناطق ومنها منطقة المخيبا، الأمر الذي الحق أضرار بالعديد من أصحاب قطع الأراضي، وهي ما زالت عالقة لغاية هذا اليوم، وخصوصا وأن بعض المواطنين تضرروا من التقسيم.وشدد الوزير على أنه لن يتم إدخال أي أراض زراعية إلى التنظيم باستثناء المناطق التي يوجد فيها أبنية ومنازل لا يقل عددها عن 10 للحفاظ على الرقعة الزراعية.ولفت كريشان خلال زيارته لبلدية بني عبيد إلى أن بلدية بني عبيد كان يجب أن تفصل منذ 22 عاما، خاصة وأن بني عبيد هو اللواء الوحيد في المملكة الذي لا يوجد فيه بلدية مستقلة، موضحا أن تداخل الأحواض مع بعضها حال دون فصلها عن بلدية اربد في السنوات السابقة.وطلب كريشان من اللجنة المؤقتة استئجار مبنى ليكون مقرا مؤقتا للبلدية لحين إنشاء مبنى جديد، مؤكدا أن استحداث بلدية جديدة أسهل بكثير من عملية فصل بلدية عن أخرى، مشيرا إلى تشكيل الوزارة العديد من اللجان من أجل متابعة عملية الفصل ما بين البلديتين.ولفت إلى أن هناك 294 موظفا وعاملا سيلتحقون ببلدية بني عبيد وسيكونون تحت إدارة رئيس اللجنة، مشيرا في هذا الخصوص إلى استبيان تم توزيعه على الموظفين في إربد الكبرى للراغبين بالعمل ببلدية بني عبيد.وأشار إلى وجود 70 قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بالاستملاكات والتعويضات ضمن حدود بلدية بني عبيد، سيتم توكيل محامي للدفاع عنها، إضافة إلى وجود 228 قطعة أرض مملوكة لبلدية اربد تقع ضمن حدود البلدتين ستعود ملكيتها لبلدية بني عبيد.ولفت كريشان إلى أنه تم إحصاء عدد الآليات في بلدية إربد الكبرى وعددها 469 آلية متنوعة سيتم تزويد ما نسبته 20 % منها لبلدية بني عبيد.وفيما يتعلق بالمشاريع كسوق الخضار والفواكه ومجمع عمان الجديد وسوق الحلال وغيرها من المشاريع المشتركة ما بين البلدتين، فإن اجتماعا سيعقد للخروج بنتائج تحدد آلية استثمار هذه المشاريع.وأكد أنه سيتم إصدار موازنة مستقلة للبلدية لعام 2024، إضافة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بخصوص الأمور المتعلقة بتثبيت الموظفين، والعقارات والأملاك، والشؤون المالية والمديونية، والآليات على وجه السرعة، إلى جانب متابعة القضايا لدى المحاكم.ووجه كريشان لجنة بلدية لواء بني عبيد والمسؤولين في الوزارة إلى استئجار مبنى للبلدية في منطقة الحصن بشكل عاجل باعتبارها مركز لواء بني عبيد.وكان رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس عبد اللطيف الحديدي قد استعرض في اللقاء الجهود التي بذلتها اللجنة في مختلف الجوانب المتعلقة بعملية الفصل، وتهيئتها للعمل ضمن موازنة مستقلة بدءا من العام القادم 2024.