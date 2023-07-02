كريشان يوجه بلدية اربد باستمرار تقديم الخدمات للواء بني عبيد ويشكل لجانا

قرر رئيس الوزراء بالوكالة وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجان للسير في إجراءات فصل بلدية بني عبيد في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم (11087) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/2023 باستحداث بلدية للواء بني عبيد.

ووجه كريشان كتابا لرئيس بلدية اربد الكبرى للعمل على الاستمرار بتقديم كافة الخدمات لمنطقة البلدية المستحدثة (بلدية لواء بني عبيد) ولحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتمكين بلدية لواء بني عبيد المستحدثة من القيام بأعمالها على أن يتم ترصيد ما يتم انفاقه من كلف لتقديم الخدمات كذمم على بلدية لواء بني عبيد وان يتم ترصيد ما يتم استيفائه من رسوم وذمم مالية يتم جبايتها من منطقة بلدية لواء بني عبيد كأمانات لصالح بلدية لواء بني عبيد واعتبارا من تاريخ تشكيل لجنة البلدية الواقع في 18/6/2023.

ولغايات استكمال الإجراءات اللازمة لانتقال وفصل الحقوق والمسؤوليات والبت بالأمور المتعلقة بها ، قرر كريشان تشكيل اللجان التالية لاستكمال كافة الشؤون المتعلقة باستحداث بلدية لواء بني عبيد وعلى النحو التالي:



لجنة لشؤون الكادر الوظيفي والمستخدمين:

برئاسة مدير المجالس المحلية في الوزارة وعضوية مدير الموارد البشرية في بلدية اربد الكبرى وعضو ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد وعضو ممثل من المجلس البلدي لبلدية اربد الكبرى.



لجنة شؤون القضايا:

برئاسة مدير الشؤون القانونية في الوزارة وعضوية مدير الشؤون القانونية في بلدية اربد الكبرى وعضو ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد وعضو ممثل من المجلس البلدي لبلدية اربد الكبرى.



لجنة العقارات (الأموال غير المنقولة):

برئاسة المستشار د. بكر الرحامنة وعضوية مدير الاستثمار في بلدية اربد الكبرى وعضو ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد وعضو ممثل من المجلس البلدي لبلدية اربد الكبرى.



لجنة الشؤون المالية و المديونية:

برئاسة مدير فرع بنك التنمسة و القرى في محافظة اربد و عضوية المدير المالي في البلدية و ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد و عضو ممثل من المجلس البلدي لبدية اربد الكبرى .



لجنة اللآليات و المركبات:

برئاسة المستشار م. وليد درادكة و عضوية المساعد لشؤون اللآليات و الطاقة في بلدية اربد الكبرى و عضو ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد و عضو ممثل عن مجلس بلدية اربد الكبرى .



لجنة الشؤون الإدارية:

اضافة اعلان

برئاسة المستشار د.عباس هميسات و عضوية المساعد للشؤون الإدارية في بلدية اربد الكبرى و عضوية ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد و عضوية عضو ممثل مجلس بلدية اربد الكبرى .





لجنة شؤون التنظيم:

برئاسة السيد مدير شؤون البلدية لمحافظة اربد و عضوية مدير التنظيم في بلدية اربد الكبرى و ممثل عن مجلس بلدية اربد الكبرى و ممثل عن لجنة بلدية لواء بني عبيد .



لجنة الاتمتة و الحوسبة:

برئاسة مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات و التحول الالكتروني في الوزارة و عضوية مدير تكنولوجيا المعلومات و التحول الرقمي في بلدية اربد الكبرى و عضوية ممثل عن لجنة بلدية الواء بني عبيد و عضوية عضو مجلس بلدي بلدية اربد .



على ان تقوم كل لجنة بدراسة كافة الشؤون و الامور المتعلقة بها و عرض قراراتها على المجلس البلدي لبلدية اربد الكبرى و لجنة بلدية لواء بني عبيد للموافقة عليها و رفعها للوزارة لاستكمال الاجراءات حسب الاصول .