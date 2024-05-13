كهرباء إربد تحصل على درع التميز العربي

حصلت كهرباء إربد على درع التميز العربي وشهادة الاعتراف بالتميز حسب معايير جائزة التميز العربي التي أطلقت على هامش أعمال مؤتمر التميز العربي الثاني الذي أقيم مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة. اضافة اعلان



وحققت الشركة درجة متقدمة حسب معايير الجائزة وحصلت على درع التميز فئة 5 نجوم.



وتسلم الدرع نيابة عن كهرباء إربد نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية طارق نصير من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سعادة السفير محمدي أحمد الني.



بدوره هنأ المدير العام المهندس بشار التميمي جميع العاملين في الشركة على هذا الانجاز المميز الذي جاء نتيجة تظافر جهودهم جميعا وسعيهم الدائم نحو التميز في تقديم أفضل مستوى من الخدمات لمشتركي الشركة وجميع المتعاملين معها.



وتم استعراض تجربة كهرباء إربد في مجال التميز ضمن أعمال المؤتمر وعرض فيلم وثائقي عن أبرز المراحل التي قطعتها كهرباء إربد في سعيها ورحلتها نحو التميز.

