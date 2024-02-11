الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لزراعة مليون شجرة.. بلدية إربد تطلق مبادرة "زراعتي مسؤوليتي"

بلدية إربد تطلق مبادرة "زراعتي مسؤوليتي"
بلدية إربد تطلق مبادرة "زراعتي مسؤوليتي"
إربد- أطلقت بلدية إربد الكبرى صباح اليوم الأحد في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، مبادرة "زراعتي مسؤوليتي" التي تمتد على مدار خمس سنوات وتستهدف زراعة مليون شجرة في مختلف أرجاء ومناطق إربد بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.اضافة اعلان

وبين رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة، أن زراعة الأشجار ستشمل كافة أراضي المدينة وشوارعها والجزر الوسطية فيها، وجميع المساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.

وأضاف الكوفحي أن البلدية وشركاءها يسعون لأن يخدموا الناس كما يطمحون منهم، مشيراً إلى أن قطعة الأرض التي استهدفتها البلدية لإطلاق المبادرة منها تم تخصيصها لإنشاء حديقة منذ قرابة 25 عاماً ولم يتخذ أي إجراء عليها حتى هذا اليوم، وأن البلدية عازمة على إنشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة إربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.

من جهته، قال مدير مديرية زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن إطلاق المبادرة بالتزامن مع اليوبيل الفضي لاستلام جلالة الملك سلطاته الدستورية جاء بهدف تحقيق رؤيا جلالته في زيادة الرقعة الخضراء بالأردن، مؤكداً أهمية التوسع بالمبادرات الزراعية.

وبين أبو عرابي أن جلالة الملك لطالما أبدى اهتمامه بالزراعة ومنحها أولوية كبرى وكان راعياً دائماً لاحتفالات عيد الشجرة، مشيرا إلى استمرار الوزارة بتشجيع كل الأعمال المعنية بزراعة الأشجار.

من جانبه، قال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور حمزة نجادات إن وزارة التربية تعد شريكاً وداعماً رئيسياً في هذه المبادرة التي من شأنها تحقيق مقولة "إربد عروس الشمال".

وبين أن التربية معنية بتنشئة الأجيال على حب غرس الأشجار كما أمر ديننا الحنيف ونبينا الكريم- صلى الله عليه وسلم-.

وزاد أن من شأن زراعة هذا العدد الضخم تقليل الاحتباس الحراري وأثره على البيئة، كما أن له دوراً جمالياً كبيراً في تزيين مداخل المدينة ومخارجها.

وكان اليوم الأول من المبادرة شهد زراعة 2500 شجرة في موقع حديقة المقري بينما تستمر أعمال الزراعة بشكل يومي ضمن مبادرات مجتمعية ونشاطات مختلفة، وكذلك أعمال البلدية اليومية، إذ يتوقع أن يشهد هذا العام زراعة 200 ألف شجرة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "الملف القضائي الإلكتروني" في محكمة استئناف إربد

إطلاق المرحله الأولى من الملف القضائي الإلكتروني في "استئناف إربد"

منذ12 ساعة
مصنع حاويات بلدية غرب إربد أحد روافدها المالية-(الغد)

تجربة تستحق التعميم.. "غرب إربد" تخفض نفقاتها 64 % وتزيد إيراداتها 550 ألفا

10 شباط 2024
مدفأة غاز - (تعبيرية)

إربد.. وفاة طفل وإصابة اثنين إثر تسرب غاز المدفئة

03 شباط 2024
الطريق الذي تبين بعد 50 عاما أنه غير مستملك ولا يمكن صيانته-(الغد)

إربد: مطالب تأهيل شارع حيوي تكشف اختفاءه عن الخرائط

30 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "الملف القضائي الإلكتروني" في محكمة استئناف إربد

إطلاق المرحله الأولى من الملف القضائي الإلكتروني في "استئناف إربد"

منذ12 ساعة
مصنع حاويات بلدية غرب إربد أحد روافدها المالية-(الغد)

تجربة تستحق التعميم.. "غرب إربد" تخفض نفقاتها 64 % وتزيد إيراداتها 550 ألفا

10 شباط 2024
آلية تتعامل مع انهيار صخري حدث في إحدى مناطق بلدية طبقة فحل بالغور الشمالي - (الغد)

صخور جبلية عرضة للانهيار.. خطر يهدد سكان مناطق بالأغوار الشمالية

10 شباط 2024
إسعاف

وفاة و16 إصابة بحادث سير في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي

09 شباط 2024
اعتصام إربد

إربد.. حشود تطالب بوقف العدوان على غزة

09 شباط 2024
شارع بمدينة اربد ظهرت عيوب عملية صيانته مع تساقط الأمطار-(الغد)

إربد.. الأمطار تكشف هشاشة عمليات صيانة شوارع دمرتها مشاريع خدمية

07 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

موسم الهجرة إلى لندن

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا تبقى أمام النواب؟

جهاد المنسي |اليوم

منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

نضال منصور |اليوم

نظرة إلى الذات!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

متهم من يؤمن بالأردن!!

سميح المعايطة |اليوم

تساؤلات مواطن!

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات | منذ5 ساعة
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات | منذ5 ساعة
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات |10 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 