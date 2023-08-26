لغياب التدريب.. طلبة "الفندقي" بالأغوار.. تلقين بلا تمكين

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي- يواصل طلبة تخصص فندقي بمدرسة الريان بالغور الشمالي للسنة الثانية، تلقي دروسهم المهنية من دون تدريب يكسبهم خبرة عملية، نتيجة اغلاق مشغل التدريب بالمدرسة بعد ظهور عيوب بالبناء تشكل خطرا على الطلبة.ويعني عدم تلقي الطلبة حصصا تدريبية، غياب الجانب المهاري والعملي، ما يجعلهم غير قادرين على دخول سوق العمل حال رغب الطالب بذلك بعد التخرج.ووفق طلبة فندقي بالغور الشمالي، فإنهم لا يملكون أي خبرات عملية، وأن كل ما تلقوه خلال دراستهم لم يتعد نظريات غير ممكنة التطبيق، كونهم لم يعهدوا تجربتها أو ممارستها فعليا.ومع إغلاق المشغل التدريبي العام الماضي، لجأت مديرية تربية الاغوار الى حلول إنشاء آخر بديل، والذي تؤكد أنه سيكون جاهزا مع نهاية العام الحالي.هذا الوضع حرم طلبة الأول ثانوي العام الماضي من تلقي التدريب وهم حاليا بمرحلة الثانوية العامة ومن دون تدريب ايضا، فضلا عن أن الطلبة الذين التحقوا هذا العام بالتخصص سيكونون غير قادرين على تلقي التدريب.ويجد طلبة أنفسهم غير قادرين على ممارسة ما تعلموه في مدرستهم، وسط غياب أي خبرة عملية.يقول طلبة التقتهم "الغد"، "الاكتفاء بالجانب التدريسي دون التطبيق العملي، لا يخدم الطلبة ولا يكسبهم أي خبرات في هذا المجال الذي فضله العديد منا لغاية ايجاد فرص وظيفية بالقطاعات المختلفة".وقال الطالب محمد علي "تخرجت من تخصص فندقي وليس لدي أي خبرة عملية، الآن اعتزم اكمال دراستي الجامعية ولكن بتخصص آخر".تخرج الطلبة من تخصص فندقي دون أي خبرات، آثار استياء أولياء أمور، اعتبروا أن توجه ابنائهم نحو هذا التخصص كان مضيعة للوقت.وقالوا "يتخرج بعض الطلبة من تخصص فندقي بالاغوار وهم غير متمكنين من تخصصهم إذا ما أرادوا العمل بإحدى المنشآت السياحية، وليس لديهم أدنى فكرة عن تحضير الطعام أو تقديمه أو خدمة الزبائن".وبينوا أن العديد من الطلبة توجهوا إلى هذا التخصص بعد النشاط الملحوظ بالحركة السياحية بالمنطقة وما توفره من فرص عمل تحتاج إلى أشخاص مؤهلين.يقول محمد البشتاوي "كنا نعتقد أن فتح تخصصات مهنية بمدارس اللواء سيحل مشكلة الطلبة وذويهم خاصة تخصص الفندقة الذي كان مفقودا في اللواء".وتابع، افتتاح الفرع كان له الأثر الطيب بنفوس الطلبة وأولياء أمورهم، ولكن غياب الجانب العملي زاد الأمر تعقيدا.وترى أم محمد أن أغلب الطلبة يتعلمون الجانب النظري ودراسة الكتب المشتركة، ولا يعلمون أي شيء عن الجانب العملي جراء غياب مشغل للتدريب.وأظهرت دراسة ميدانية خاصة بخريجي التعليم المهني واحتياجات سوق العمل الأردني من خريجي التعليم الفندقي ان خريجي هذا النوع من التعليم لديهم مشكلة ضعف اللغات حيث كانت هذه المشكلة على قائمة المشكلات التي يمكن أن يواجهها أصحاب العمل مع الخريجين وبنسبة 13 % بينما كانت مشكلة عدم الانسجام مع الزملاء الأقل نسبة وهي 4,86 %.وكشفت الدراسة التي اعدتها في وقت سابق ادارة التعليم المهني والإنتاج/ مديرية الخدمات أن أصحاب العمل يتوقعون من الخريجين تقبل التوجيهات بصدر رحب والتعامل مع الزبائن بشكل لائق بنسة 11,3 % أما القدرة على العمل في قسم الاستقبال فقد كانت بنسبة5,67 %.وأظهرت الدراسة أن أعلى نسبة للمسمى الوظيفي من خريجي التعليم الفندقي هي متدرب وبنسبة 37,5 %.وأشارت الدراسة إلى أن التدريب العملي في المدارس غير كاف مبينة ضرورة تعويد الطلبة على ممارسة الأعمال البسيطة مثل النظافة وضرورة تطوير معدات وأدوات التدريب العملي في المدارس.وكانت وزارة التربية والتعليم وفي السنوات الأخيرة قد توسعت في التعليم الثانوي الشامل الفندقي حتى أصبح يدرس في 25 موقعا في مختلف مناطق المملكة ويخرج أكثر من 800 طالب في كل عام.وجاء التوسع آنذاك في ضوء ما شهده قطاع السياحة في الأردن في بداية القرن الحالي من تطور كبير حيث تم التوسع في بناء الفنادق والمطاعم السياحية في أرجائه المختلفة وزيادة أعداد السائحين القادمين إلى الأردن.فيما يرى عاملون في القطاع السياحي بأن منطقة الأغوار أصبحت واحدة من المواقع الجاذبة للاستثمار الفندقي، لجدواه، بالتزامن مع زيادة أعداد الزوار والسياح للمناطق الأثرية، مشيرين إلى أن بعض الفنادق التي تنشأ، باشرت باستقبال النزلاء العام الماضي، وبعض الآخر سيفتح أبوابه لاستقبال السياح في العام الحالي.بدوره، قال مصدر من مديرية التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي إنه تم إغلاق مشغل التدريب في مدرسة، بعد أن تم الكشف عليه والتأكيد من أنه يشكل خطورة على حياة الطلبة.وأكد المصدر أن عملية الكشف أكدت خطورة المبنى، وتم إخلاء الطلبة وما زالت الجهات المعنية تعمل على إنشاء مكان للتدريب وسيتم تجهيزه بكافة المعدات اللازمة للتدريب.ويبلغ عدد الطلبة في تخصص فندقي بمدرسة الريان بالأغوار 75 طالبا، من مختلف مناطق اللواء، في وقت يشهد هذا التخصص إقبالا متزايدا على دراسته لمواكبة سوق العمل.