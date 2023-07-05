لماذا لا تنشأ مواقف عامة بغرامات" بدل المواقف" بإربد؟

أحمد التميمي

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فيما يتحمل المواطن في مدينة اربد تبعات شح مواقف المركبات، وتسببها بأزمات وازدحامات مرورية واصطفاف عشوائي ومخالف بالشوارع، اعتادت بلدية اربد تبرير ذلك بمخالفات تنظيمية، في وقت لا تتطرق فيه الى أنها قد تكون أحد أسباب هذه الأزمات على مر السنوات.وتتقاضى البلديات في مختلف مناطق المملكة ومنها بطبيعة الحال بلدية اربد رسوما سنوية بدل مواقف السيارات، بينما تتجنب الإفصاح عن وجهة هذه الرسوم والغاية منها رغم أن القانون نص على توظيفها ببناء مواقف عامة.المشرع الأردني وبموجب النظام الزم البلديات بإيداع أي رسوم تجبى بدل مخالفات الأبنية الخاصة بعدم توفير المواقف لمختلف أصناف البناء، وحتى القائم منها في المناطق التجارية المكتظة في صندوق خاص، ينفق من خلاله على إنشاء مواقف عامة، إلا أنه ولغاية الآن لا تلزم البلدية بهذا النظام، وتخلو موازناتها من بند انشاء مواقف عامة برسوم بدل مواقف.وتنص المادة 36 الفقرة ح بند 3 من نظام الأبنية أنه يجب أن تودع مبالغ رسوم بدل المواقف التي يتم استيفاؤها في صندوق خاص لإنشاء مواقف عامة للسيارات ولا ينفق منها إلا لهذه الغاية.ويضطر العديد من السائقين في اربد للاصطفاف بشكل مزودج لعدم توفر مواقف عامة للسيارات، فيما المواقف الخاصة عادة ما تكون ممتلئة بسبب قلتها.وعادة ما يكون السائق أمام خيارين إما الاصطفاف المخالف أو ركن المركبة بمكان بعيد والسير لمسافة طويلة لحين الوصول الى مقصده.يقول احمد العزام من سكان اربد، إنه يتفادى الوصول الى الوسط التجاري بمركبته إلا للضرورة القصوى لعدم توفر المواقف، وحتى لا يتعرض للمخالفة بسبب الاصطفاف المزدوج.ولفت إلى أن بلدية اربد مطالبة بتوفير مواقف عامة للسيارات أو تفعيل الاوتوبارك كحل مؤقت للحد من أزمة المواقف في شوارع اربد.واضاف العزام إن عدد المواقف في شوارع اربد لا تكفي للكم الكبير من السيارات، إضافة إلى أن المواقف الخاصة في اربد باتت غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من المركبات.وقال فراس السعيد إن البلدية مطالبة حسب القانون بتوفير مواقف عامة للسيارات بدل تحصيلها أموال بدل مواقف على المحال التجارية والمنازل.وأكد السعيد أن البلدية تتحمل جزء من المسؤولية في الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع اربد، مؤكدا أن السائقين يتعرضون للمخالفة لاضطرارهم الاصطفاف بشكل مزودج لعم توفر مواقف.وبين أن تفعيل الاوتوبارك بنظام حديث يحل جزءا من المشكلة وخصوصا وأن المواقف في الشوارع باتت محجوزة على مدار اليوم لأصحاب المحال التجارية وموظفين.وأصدرت وزارة الادارة المحلية، قبل عام، بيانًا توضيحيًا، بشأن التعديلات الأخيرة على "نظام الأبنية المعدل"، والذي فرض رسوم مواقف متباينة على مهن، وفقا لتصنيف البلديات.وقالت الوزارة في بيانها، إن التعديلات نصت على أنه "لا تفرض رسوم المواقف السنوية الواردة في نظام الأبنية على المهن التجارية التي تتطلب ترخيصاً لأول مرة أو تجديدها مثل (البقالات، والصيدليات، ومحلات الخضار والفواكه، ومحلات الملابس والأحذية، والسوبر ماركت، ومحلات تنظيف وكي الملابس، وصالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومواد البناء، والمكتبات، والمخابز، والملاحم، ومحلات الدواجن، والألبان، والحلويات، والأدوات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والمفروشات والسجاد، وبيع الأجهزة الخلوية، ومهن الكهرباء والميكانيك وبودي السيارات والدهان، والمكاتب المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ومكاتب الخدمات، والمساحة).وأشارت الوزارة إلى أن رسوم المواقف السنوية فرضت على المهن التي تتطلب مواقف سيارات إضافية كالمطاعم، وصالات الأفراح، ونوادي اللياقة البدنية، والمقاهي، والتي تنشأ بعد صدور النظام حيث كانت تفرض سابقاً ويتم استيفاؤها مرة واحدة عند الترخيص لأول مرة دفعة واحدة.وأكدت الوزارة أن "النص يشير بوضوح إلى المهن التي تتطلب مواقف إضافية في حال عدم تأمينها، ويلغى البدل في حال التحويل لمهنة أخرى لا تتطلب مواقف إضافية كالمهن الواردة أعلاه.وبينت أنه تمت الموافقة على تقسيط الرسوم على عدة سنوات، وذلك بناء على طلب أصحاب المهن التي تتطلب مواقف إضافية، بحيث لا يكون هناك إرهاق مادي لا يستطيعون تحمله بالدفع مرة واحدة عند التأسيس، بالإضافة إلى أنهم لا يضمنون استمرار المشروع لعدة سنوات وذلك بناء على طلبهم.وأكدت أن الرسوم، الـ500 دينار لا تنطبق على مهن ومحلات تتطلب مواقف والحاصلة على ترخيص مهن قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2017.بدوره، اكتفى مساعد رئيس بلدية اربد للشؤون الفنية المهندس منذ العطار بالقول إنه "لا يوجد صندوق خاص لغرامات بدل المواقف في البلدية، والأموال التي تجبى بدل المواقف يتم وضعها في صندوق البلدية وتوظف بتنفيذ مشاريع، ومنها اذا اقتضت الضرورة إنشاء مواقف عامة".وأشار العطار إلى أن "حجم الأموال التي تجبى بدل مواقف قد تراجع بشكل كبير بعد تعديلات نظام الأبنية عام 2017"، مشيرا إلى أن "المواطنين يلتزمون بتأمين المواقف سواء كانت سكنية أم تجارية في الأبنية المقترحة ولا يتم ترخيص أي بناء دون تأمين المواقف".ولفت إلى أن "النظام فرض بدل تأمين مواقف إضافية لبعض المهن قبل العام 2017، حيث يتم استيفاء مبلغ 3 آلاف دينار على التجاري ومبلغ 600 دينار يتم تقسيط المبلغ عند تجديد رخص المهن"، مشيرا إلى أنه "في حال تعذر تأمين مواقف في حال تم البناء على أبنية قائمة بعد 2017 يتم استيفاء 6 آلاف دينار على التجاري و3 آلاف دينار على السكني".في هذا الخصوص، يشير الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان فرع اربد وصاحب شركة اسكان المهندس زيد التميمي إلى أن المشكلة لا تكمن فقط بكيفية انفاق ما تتحصل عليه البلدية من أموال بدل مواقف، لافتا الى ضرورة أن يعاد النظر بالتشريعات التنظيمة من أجل تجاوز معضلة شح المواقف التي تعاني منها مدينة اربد.ويرى التميمي أن الأخطاء في التنظيم لا زالت تتكرر، مشيرا أنه وحتى فيما يتعلق بتأمين مواقف للمنازل والمحال التجارية فإنه ومع التزايد السكاني والانتشار العمراني وضيق الشوارع لا تعود هذه المواقف مجدية.وفيما يخص تقديراته لحجم المبالغ السنوية التي من الممكن أن تتحصل عليها البلدية من بدل مواقف، قال إنه لا يمكن حصر المبالغ، مستدركا أن بعض البنايات استوفت منها البلدية ما يقارب 60 الف دينار بدل مواقف، وهي حالة قد تؤشر إلى ما يمكن أن تتحصل عليه البلدية من بند بدل مواقف.وحسب المادة 36 الفقرة ط بند 2 من نظام الأبنية والقرى فإنه ولغاية منح رخص المهن فان الأبنية القائمة قبل تاريخ 1 /1 /2017 والمرخصة حب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام فيتم استيفاء رسوم سنوية مقدارها (100 ) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(75) دينار لبلديات الفئة الثانية و (50 ) دينار لبلديات الفئة الثالثة".