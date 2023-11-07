مئات الطلبة يتبرعون بالدم في جامعة العلوم والتكنولوجيا تضامنا مع غزة

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شارك مئات الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا بحملة دعت إليها إدارة الجامعة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين في غزة الصامدة.واشاد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، باندفاع طلبة الجامعة للمشاركة في هذا الواجب الوطني والقومي والإنساني والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من أجل وقف العدوان الغاشم على أهلنا في غزة.وأكد بأن تغريده جلالة الملك الليلة الماضية بقيام طائرات سلاح الجو الملكي باختراق الحصار الظالم على غزة الصمود وإيصال المساعدات الطبية والغذائية والتجهيزات اللازمة للمستشفى الميداني للقوات المسلحة الأردنية هناك هي جزء من الجهود الجبارة التي يبذلها جلالته على مختلف الصعد انتصارا لاهلنا في غزة.وأشار السالم إلى أن مقابلة جلالة الملكة رانيا العبدالله مع قناة CNN الامريكية عبرت عن ضمير كل أردني وتحدثت بلسان كل من يحمل ذرة من الإنسانية على هذه الأرض في خطاب تجاوز الحدود المحلية والاقليمية ليمثل خطاب عالمي يعكس الإنسانية بأعمق صورها.وشهدت الجامعة نشاطات مختلفة نفذها طلبة واساتذة وعاملين عبرت عن مدى الشعور العميق الذي يحمله الاردنيون لأشقائهم الفلسطينيين، ووقفت صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله.