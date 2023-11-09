مادبا.. الاصطفاف العشوائي يعيق حركة المرور

أحمد الشوابكة

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مادبا - في شوارع مادبا التي تعاني من ضيق سعتها، تستمر عملية اصطفاف المركبات على جنباتها لمدة طويلة، ما يعيق حركة السير التي تصاب بشبه شلل خلال اوقات الذروة، في وقت تتواصل المطالبة بضروة تنظيم اصطفاف المركبات بتلك الشوارع أو حتى منعها لضمان انسياب حركة المرور.ويطالب سكان بالمدينة بضرورة تشديد الرقابة على عمليات اصطفاف المركبات بشوارع ضيقة وبالكاد تتسع لمسير المركبات، لافتين الى ان بعض المركبات يقوم اصحابها بركنها مع أول ساعات النهار وتسمر حتى ساعات المساء في مشهد يتكرر يوميا ويتسبب بازمات سير خانقة فضلا عن حرمان الآخرين من استغلال أي مساحة لركن مركباتهم لوقت قصير لحين قضاء احتياجاتهم من السوق.كما يصاحب عملية فوضى الاصطفاف تعدي البسطات وبعض المحال على الارصفة، ما يعيق حركة المشاة، خاصة عند انتهاء دوام موظفي الدوائر الحكومية، وهذا كله جزء من إرباك أحدثه المشروع السياحي الثالث وسط المدينة، وما نجم عنه من ضيق في بعض الشوارع، بينما تدعو بلدية مادبا الأهالي للتأني لحل المشكلة، واعدة بانتهاء الأزمة المرورية قريباً.يقول تجار وسط المدينة، إن شارع اليرموك الواصل بين دوار المحافظة وبلدية مادبا يعد بحد ذاته مشكلة قائمة تحتاج لحل، بسبب ما يشهده من وقوف مزدوج للمركبات، وتكرار تجاوزات السائقين الخاطئة، وهو أمر يعاني منه المواطنون إذا ما أرادو التنقل بين شوارع المدينة، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتصويب اوضاع شوارع وسط المدينة التي تشهد اختناقات مرورية.وطالب تجار في السوق القديمة من الجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في الاتجاهات المرورية، وخريطة السير في مادبا، بعد زيادة الازدحامات المرورية لعدد من الشوارع الرئيسة، بخاصة في المنطقة التجارية ووسط المدينة ومنطقة البلدية.ويطالب مواطنون بضرورة إجراء دراسة فنية محكمة من قبل الجهات المختصة لواقع الحركة المرورية في الوسط التجاري لمدينة مادبا، بعيداً عن الارتجال والعشوائية لحل معضلة الاختناقات والازدحامات المرورية والاصطفاف المزدوج للمركبات على أرصفة شوارع المدينة الحيوية لحل كافة نقاط الاختناقات المرورية.وأعرب المواطن محمد سليمان عن استيائه من مشهد المركبات المصطفة على جوانب شارع سوق مادبا التجاري، الأمر الذي يؤدي للإضرار بجمالية المدينة، ويزيد من حجم أزمة السير بسبب الأعداد المتزايدة للسكان والمركبات.ويشير المواطن عدي النهار إلى ضرورة إزالة الإشارات الضوئية (المحافظة) ووضع ميدان بديلاً عن الإشارات وإعادة الشوارع الرئيسة إلى مسرب مروري واحد كما كانت في السابق، وذلك لمنع الاصطفاف المزدوج للمركبات للتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في وسط مدينة مادبا.وقال المواطن علاء الأزايدة إن استمرار الأزمة المرورية يعود إلى عدم تنظيم حركة المرور وبالذات تغيير موقف السير بين الحين والآخر، مؤكداً أن مدينة مادبا سياحية والازدحامات المرورية طاردة للسياح.وطالب المواطن حسان زكي بإعادة النظر في تحديد اتجاهات الشوارع المؤدية للوسط التجاري والسياحي في المدينة، بعد إغلاق الشارع السياحي، ما يعرقل وصول المواطنين للتسوق ومنع السيارات من تفريغ حمولتها، مطالبا بتحويل اتجاه السير عبر شارع الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى اتجاه واحد، ومعالجة وضع إشارة طريق ماعين وإعادة برمجتها.ولفت المواطن أحمد سليمان لصعوبة الوصول للمناطق الخدمية، بخاصة الدوائر الحكومية والبنوك والشركات، بحيث يواجه كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى، صعوبة في التنقل داخل المدينة.ويرى المواطن ليث القعايدة، أن تطبيق الخطة ساهم في استغلال المواطنين لعملية توسعة الشوارع، لاصطفاف مركباتهم على جانبي الشوارع لفترات طويلة، ما أدى إلى زيادة في الازدحام المروري، وبالذات في الشوارع التجارية التي تتوافر فيها المخابز ومحلات المواد التموينية، مؤكداً ضرورة تشديد المراقبة الفعلية على هذه الشوارع وتحديد مدة زمنية لعملية التوقف.وشدد المواطن أحمد النوافعة على ضرورة تضافر جهود كافة المعنيين لحل الأزمة المرورية والابتعاد عن الحلول الآنية، وأن تشمل جميع شوارع المدينة وليس شوارع بعينها، لضمان عدم ترحيل المشكلة ونقلها إلى أماكن أخرى، مع ضرورة ان تكون المواقف الجديدة المخصصة للمركبات مجانية لضمان نجاح الخطة.وقال المواطن بندر ليث عبد الحافظ إن الأزمات المرورية ما تزال موجودة بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات وحجم الأرصفة في مشروع تطوير وسط المدينة الذي عمق المشكلة، إلى جانب تعطل الإشارات الضوئية وكثرة الفتحات الالتفافية في الشوارع ووجود بعض المنشآت التي تلقى إقبالاً كثيفاً على خدماتها.بدوره أرجع رئيس بلدية مادبا عارف محمود الرواجيح اسباب الاختناقات المرورية في المدينة الى الوقوف المزدوج للمركبات، مشيراً إلى تخصيص مواقف على جانبي الشوارع الخاضعة لمشروع وسط المدينة، للتخفيف من الوقوف المزدوج.رغم ذلك، أكد الرواجيح أن البلدية أنشأت الطريق الدائري الذي يربط غربي مدينة مادبا بشرقها وضمن مواصفات مطابقة للسلامة العامة، ويهدف إلى معالجة الاختلالات المرورية في الشوارع، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الخطة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع جهات عديدة، أسهمت في التخفيف من المعاناة المرورية في الشوارع الرئيسة والحيوية.من جانبه، أكد مصدر في قسم السير بمديرية شرطة محافظة مادبا، أن الأزمة المرورية، هي مخرجات أزمات سلوكية لدى بعض السائقين، وعدم اكتراثهم بحرمة الشوارع ومراعاة الآخرين وانعدام تطبيق قواعد السير والوقوف والتوقف، مشيرا إلى حالة الإرباك التي سببها مشروع تطوير وسط المدينة في شوارع أقل استيعاباً لهذه الأزمات.ودعا المصدر ذاته المواطنين لمراعاة قوانين وأنظمة السير والالتزام بقواعد المرور تفادياً للمخالفات، مؤكدا أن إدارة السير تولي جل اهتمامها لإيجاد حلول دائمة بالتعاون مع الجهات المعنية، بخاصة البلدية بإيجاد مواقف بديلة وعامة.