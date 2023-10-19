الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلس محافظة إربد: لأول مرة نتمكن من إنفاق 90% من الموازنة

نقود أردنية
نقود - (تعبيرية)
أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته، اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني تسديد مبلغ 900 ألف دينار من الذمم المالية المترتبة عليه لعطاءات مشاريع نفذت خلال السنوات الماضية والبالغ مجموعها 1.8 مليون دينار.اضافة اعلان

وقال بني هاني إن المجلس تمكن ولأول مرة من إنفاق 90% من موزانته لعام 2023 بنسبة إنجاز وصلت إلى 95% للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنجاز ما يقارب 100% من مشاريعه التي نفذت أو ما زالت قيد التنفيذ وفي مراحلها النهائية.

ورفض المجلس إجراء مناقلة مالية في قطاع التدريب المهني لإقليم الشمال لتحويل مبلغ خمسة آلاف دينار من مشروع مشغل للفندقة في معهد تدريب حكما و25 ألف دينار من مشروع توسعة مشغل صناعة الحلويات والمعجنات في معهد حكما لصالح صيانة مبنى مديرية تدريب مهني إقليم الشمال.

كما رفض المجلس طلب المؤسسة العامة للتدريب المهني إجراء مناقلات بقيمة 250 ألف دينار لصيانة وتجهيزات مبنى مديرية إقليم الشمال ومعهد تدريب مهني بيت راس ومعهد تدريب مهني كفريوبا.

ورفض المجلس كذلك إجراء مناقلة مالية لتنفيذ أعمال لصيانة العبارة الصندوقية الواقعة على طريق الأغوار الشمالية/ شارع الستين ضمن لواء الوسطية بمبلغ 30 ألف دينار.

بالمقابل، وافق المجلس على تخصيص مبلغ 4 آلاف دينار لإنشاء عبارة أنبوبية ضمن مجرى وادي الحصن، كما ناقش المجلس آلية تشكيل اللجان المساندة لمجلس المحافظة من الخبرات وأصحاب الاختصاص من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وكان المجلس بدأ الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وفلسطين.
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