مجلس محافظة إربد يرصد مبالغ تأشيرية لتنفيذ عدة مشاريع

وافق مجلس محافظة إربد على رصد مبالغ التزام تأشيرية على موازنة 2025، بقيمة 40 ألف دينار لإنشاء ملعب لنادي شباب بشرى الرياضي، و60 ألف دينار لإنشاء ملعب نادي شباب المزار، و70 ألف دينار لمشروع تسخين مياه برك السباحة بمدينة الحسن للشباب.

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وأقر المجلس خلال جلسته اليوم الثلاثاء، إجراء مناقلة مالية بقيمة 9 آلاف دينار من مشروع صيانة وتوسعة خزان عين الكروم التابع لمديرية زراعة إربد إلى مشروع حفر آبار تجميعية بمنطقة أم قيس، وإجراء عدة مناقلات مالية لقطاعي الشباب والصحة ضمن موازنة 2024.



وكان المجلس انتخب لجانه المالية والإدارية والفنية، خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني.



وفاز بعضوية اللجنة المالية ليلاس دلقموني، وعمر عبيدات، ووصفي بني حمد، وعصام خوري، وإيثار العاصي، وفاز بعضوية اللجنة الإدارية محمد العزام، وعماد غوانمة، ورقية الكركي والدكتور احمد معابرة وممدوح العوادين، وفاز بعضوية اللجنة الفنية بالتزكية أحمد الدردور، ومحمد الطعاني، وعبد الله الزعبي، وأسامة المستريحي، وأحمد الناصر.



وأكد بني هاني أن الشفافية والتشاركية والمسؤولية ستكون عنوان عمل المجلس في المرحلة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية والقواعد الشعبية، لافتا إلى أن استراتيجية المجلس ستركز على الأبعاد التنموية والاستثمارية ذات الأثر الملموس تنمويا وخدميا لتوفير فرص التنمية والتشغيل للمجتمعات المحلية.