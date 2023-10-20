محافظات.. فعاليات احتجاجية تواصل دعمها لغزة وتطالب بوقف العدوان الصهيوني الغاشم

فريق "الغد"

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محافظات - واصلت فاعليات حزبية وشعبية في المدن الرئيسة بالمحافظات تنظيم وقفات ومسيرات تضامنية نصرة للأهل في غزة، وتنديدا بما يتعرضون له من عدوان وحشي وقتل وتدمير متواصل على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني.ونضمت فاعليات شعبية ونقابية وحزبية بالكرك أمس، ثلاث وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مناطق مدينة الكرك وضاحية المرج والمزار الجنوبي، شارك فيها آلاف المواطنين.وأكد المشاركون في الوقفات على وقوفهم خلف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مطالبين الحكومات العربية تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب كله والمقدسات الإسلامية والمسيحية.وندد المشاركون بمساندة الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب للعدوان الصهيوني، الذي خلف آلاف الشهداء، مؤكدين ان هذا الدعم لجيش الاحتلال يعني عدوانا مباشرا على الشعب الفلسطيني.وانطلقت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة في مدينة العقبة، من أمام مسجد عمر بن الخطاب في حي المحدود، للتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة.وجالت المسيرة التي شارك فيها جميع شرائح المجتمع شوارع المدينة، وطالب المشاركون بكسر الحصار عن قطاع غزة.وردد المشاركون في المسيرة هتافات حيت المقاومة الفلسطينية ونددت بالصمت العربي والدولي تجاه ما يجري من مجازر للأهل في فلسطين.وجدد المشاركون ادانتهم لكل المجازر التي ارتكبها جيش العدو الصهيوني، وآخرها المجزرة الصهيونية بحق الأهل في المستشفى المعمداني والكنسية مطالبين بمحاسبة الصهاينة بمختلف المحافل الدولية.ودعا المشاركون في المسيرة إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع.وابتهل المشاركون في المسيرة بالدعاء بأن يحفظ الأهل في فلسطين مستبشرين بالوقت ذاته بقرب تحرير بيت المقدس.وانطلقت في مدينة معان مسيرة حاشدة، بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد معان الكبير، تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني وقطاع غزة ومقاومته الباسلة في وجه أفضع جرائم الحرب والابادة البشرية التي ترتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الابرياء والنساء والشيوخ والأطفال ودور العبادة والمستشفيات وطواقم الإسعاف والإغاثة على مرأى ومسمع العالم وقوى الشر والطغيان التي تدعم الصهاينة المجرمين.وشارك في المسيرة التي نظمتها فاعليات شعبية وشبابية، الآلاف من المواطنين ومن مختلف القوى السياسية في المدينة.وندد المشاركون بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الإنسانية في قطاع غزة دون مراعاة لابسط المواثيق والقوانين الدولية التي تمنع قصف المدنيين ودور الإيواء والمستشفيات وطواقم الدفاع المدني والإسعاف وتحرم منع إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه.وعبر المشاركون، عن رفضهم وادانتهم للجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، والتي تمثلت في مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء.ودعا المشاركون إلى طرد السفير الصهيوني في عمان وإغلاق سفارتهم، وقطع العلاقات مع إسرائيل، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمحاصر منذ 17 عاما، مؤكدين على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أمام الاحتلال الإسرائيلي.وهتف المشاركون ضد اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل وبعبارات تندد بالصمت العربي والدولي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب في غزة.كما رددوا هتافات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة وإنجازاتها على الأرض من خلال عملية "طوفان الأقصى".ورفع المشاركون في المسيرة، يافطات حملت عبارات نصرة للأقصى الشريف، واستنكارا للعدوان الصهيوني على غزة، كما عبروا بهتافاتهم عن دعمهم لأشقائهم الفلسطينيين، مرددين هتافات "نموت وتحيا فلسطين، القدس عربية"، داعين الله عز وجل أن يمد المقاومة وأهل فلسطين والمرابطين في أراضيها بالنصر والقوة والثبات في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي.وحيا المشاركون استمرار وصمود أبطال المقاومة وعلى ما فعلوه في معركة "طوفان الأقصى" ، والتي جاءت ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.وفي نهاية المسيرة، نضم المشاركون وقفة تضامنية، مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بغزة في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم .وأكد عدد من المتحدثين، في الوقفة، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرين إلى أن كافة المواثيق الدولية كفلت للشعوب المحتلة حق مقاومة الاحتلال.واشاروا، أن الأردن هو أرض الحشد والرباط والظهير والسند للشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وتدمير على أيدي قوات الاحتلال، وهو المدافع عن حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على أرضه.ودعوا المجتمع الدولي الى احترام حقوق الإنسان ووقف الاعتداءات والمجازر الجماعية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واحترام المواثيق الدولية.واعتبروا، أن الملحمة البطولية التي جسدها إخواننا في غزة وفلسطين المحتلة ما هي الا عز وفخر رفعت رؤوس جميع الشعوب العربية وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، لافتين أن الاعتداءات الصهيونية التي لا تتوقف سواء في غزة أو القدس والمسجد الأقصى وبقية مدن فلسطين ما هي إلا اعتداءات من قبل محتل غاشم.وفي الأغوار، نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وقفة في منطقة الكريمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة في غزة بمواجهة جيش الاحتلال الصهيوني.وأكد المشاركون بالوقفة أن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف وأن على كل القوى الشعبية في الوطن العربي أن تتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ فترة طويلة.كما عبروا عن رفضهم وادانتهم للجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.وهتفوا بشعارات تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني وتحيي العملية البطولية التي نفذتها المقاومة في غزة. وحذر المشاركون من ترك الشعب الفلسطيني وحده في مواجهة جيش الاحتلال وحليفه الأميركي وكل قوى المساندة الغربية.وفي محافظة عجلون، شارك المئات من أبناء المحافظة في مسيرات ووقفات تضامنية، انطلقت بعد صلاة الجمعة، تضامنا مع الأهل في غزة وتنديدا بجرائم ومجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.وردد المشاركون هتافات أشادت بصمود الغزيين، ودعت لمساندتهم بكل السبل المتاحة، معبرين في خطاباتهم عن امتعاضهم الشديد من ازدواجية تعامل المجتمع الدولي مع قضية فلسطين والأمة، وصمته على جرائم الاحتلال البشعة بحق الأطفال والنساء، ومنع الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع.وفي مدينة عنجرة انطلقت من مسجد المثنى بن حارثة مسيرة شعبية حاشدة، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يتعرض له القطاع منذ نحو أسبوعين.وجابت المسيرة شوارع المدينة، وحيا فيها المشاركون البطولات والتضحيات الجسام التي يقدمها أبناء قطاع غزة والضفة الغربية في وجه آلة البطش والعدوان الصهيوني المجرم.وتضمنت المسيرة إقامة مهرجان خطابي حاشد تحدث فيها النائب الأسبق الشيخ الدكتور محمد طعمة القضاة وعدد من أبناء مدينة عنجرة وقيادات الحركة الإسلامية في محافظة عجلون حيت طالب الجميع في كلماتهم بتحرك عاجل لوقف العدوان على الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضهم لنيل حقوقه المشروعة.كما طالب المتحدثون بطرد السفيرين الأميركي والإسرائيلي والغاء معاهدة السلام مع العدو الصهيوني وإيقاف كافة أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني ومن يسادنهم بهذا العدوان الغاشم.وانطلقت مسيرة شعبية حاشدة من مخيم مادبا تضامنا مع فلسطين، ورفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والانتهاكات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى المبارك وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.وردد المشاركون خلالها هتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الصهيونية للمقدسات، رافعين شعارات مناصرة لحق الفلسطينيين التاريخي في مدينة القدس عاصمة لدولتهم.وردد المحتجون شعارات تندد بالأعمال الوحشية التي يقوم بها العدو ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي مدن الأراضي المحتلة، مطالبين الدول العربية والإسلامية بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفض أي محاولة لاختراق موقف الشعوب من القضية الفلسطينية.وشارك آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة دعت إليها فاعليات حزبية وشعبية وشبابية ورسمية بمحافظة إربد.وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد الهاشمي في إربد وصولا لدوار الشهيد وصفي التل بجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها نحو (500) شهيد.وأكد المشاركون دعمهم وتأييدهم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان قوات الاحتلال، منددين في ذات السياق بالصمت العربي مقابل تدخل واصطفاف أميركي سافر إلى جانب الاحتلال ومشاركة الولايات المتحدة في العدوان على غزة.وردد المشاركون هتافات، "تحية أردنية.. للمقاومة الشعبية، الانتقام الانتقام.. يا كتائب القسام وبالروح بالدم.. نفديك يا اقصى، سيري سيري يا حماس.. انت المدفع واحنا رصاص، بالروح بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا أقصى".وأكد متحدثون خلال المسيرة أن الأردن، هو أرض الرباط والداعم الأقوى للشعب الفلسطيني وحيوا نضاله وبسالته، داعين المجتمع الدولي إلى أن يقوم بمسؤولياته بإجبار إسرائيل على تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسمح بتوفير ممرات آمنة لإمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه لأهل غزة.ودعوا إلى ضرورة وقف سياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، داعين الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بإقامة دولته الحرة والمستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشريف.كما انطلقت مسيرة تضامنية في مدينة السلط بعد صلاة الجمعة، هتف المشاركون فيها ضد القصف الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، لا سيما المستشفيات والمنازل والمدارس، مطالبين بضرورة وقفه بأسرع وقت.وهتف المشاركون في المسيرة التي جابت عددا من شوارع المدينة، دعما للمقاومة الفلسطينية وتصديها لبلطجة الاحتلال، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.