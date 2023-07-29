محافظة إربد: التنمية حائرة بين تدوير الحلول الصعبة.. وبرامج تطوير "خارج الخدمة"

أحمد التميمي

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إربد- بين الواقع والتخطيط، تعيش محافظة إربد فجوة زمانية، تنفصل معها تحديات المعيشة اليومية المتزايدة عن برامج الإصلاح المنشود، فيما سكان يأملون بانفراجة مقبلة قد تأتي بها رؤية التحديث الاقتصادي، رغم أن طروحات تحقيق التنمية التي يقدمها معنيون وخبراء، لا تخرج عن إعادة تدوير للحلول الصعبة.على هذا النحو وفي مؤشر لنسبة البطالة التي وصلت إلى 25 % العام 2022، بزيادة قدرها 12 % عما كانت عليه في العام 2015، والمقدرة حينها بـ 13.2 %، وفق أرقام رسمية، تبدو برامج التطوير والتحديث وجهود جلب الاستثمار وخلق الفرص من وجهة نظر سكان بالمحافظة ما زالت وعلى حد تعبيرهم "خارج الخدمة".رغم ذلك، يتطلع سكان بالمحافظة إلى أهمية الالتفات للقطاعات القادرة على استيعاب المتعطلين، وعدم استمرار التركيز على قطاعات قد لا تكون ذات جدوى بتوفير فرص عمل.يقول سكان وأغلبهم من الشباب المتعطلين، "سنوات ونحن نسمع عن مفاهيم التطوير والتحديث والتشغيل...، لم نلمس أي تغيير سوى أن أعداد المتعطلين في تزايد، والظروف المعيشية تشتد صعوبة على أرباب الأسر".يقول ليث عبدالله الذي مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات، من دون أن يحظى بفرصة عمل حقيقية، "إربد تفتقر لفرص عمل حقيقية، الشباب يتنقلون بين وظيفية غير مجدية إلى مشروع شخصي متعثر، لا نملك أي خيارات باستثناء القبول بالقليل والعمل برواتب متدنية لا تبني مستقبلا".الخريجة ريم بني هاني، تعبر عن فقدانها للأمل بالتوظيف بالقول" لا يوجد فرص عمل في إربد، وإن وجدت فهي لا تناسب الخريجين وخاصة الفتيات"، وتتابع" نسمع عن الكثير من الندوات وجلسات الحوار التي تخرج بتوصيات لا تطبق"، متسائلة "لماذا كل هذا الإسراف في تقديم حلول لا تحل المشكلة؟، الكثير يتطلع إلى إجراءات حقيقية ملموسة يشعر بها المواطنون بإربد".طروحات مستهلكة يعاد تدويرهايفرض قطاع الزراعة وآمال استغلاله كأحد الروافد الاقتصادية بالمحافظة نفسه على أجندات أي خطط وبرامج إصلاح، كما يتصدر نقاشات ندوات ولقاءات عقدت بكثافة تحت ما يعرف بـ "الفرص والتحديات" التي تعنى بتشخيص الواقع وتقديم الحلول.واللافت أن التركيز على قطاع الزراعة ينطلق من ميزة النسبة العالية للأراضي القابلة للزراعة في المحافظة والتي تشكل 70 % من مساحتها الكلية، و20 % على مستوى المملكة.إلا أن هذه الميزة ما تزال غير مستغلة، ونسبة مساهمة القطاع في توفير فرص حقيقية تشغيلية لأبناء المحافظة، متواضعة، ولا يشغل قطاع الزراعة سوى 2.7 % من العدد الإجمالي للمشتغلين في المحافظة، كذلك الشأن بالنسبة لأحد القطاعات المهمة وهو القطاع السياحي والذي تبلغ نسبة الأيدي العاملة فيه حوالي 1.7 % من عدد المشتغلين في المحافظة، وفق دراسة سابقة لمنظمة العمل الدولية حول إستراتيجية التنمية المحلية لمحافظة إربد للأعوام 2016 -2018.ورغم عدم وجود إحصائية حديثة حول مساهمة القطاع الزراعي بتوفير فرص عمل، تكفي الإشارة إلى أن السنوات الماضية شهدت إطلاق التحذيرات من وصول القطاع إلى مرحلة "شبه انهيار" أو عزوف عن العمل به، نتيجة تحديات متزايدة أرهقت المزارعين وتسببت لهم بخسائر متتالية وبات العديد منهم تحت ضغط المطالبات القضائية.ووفق معنيين بالقطاع، فإن القطاع يواجه منذ سنوات تحديات ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، ونقص العمالة القادرة على إنجاز بعض الأعمال الصعبة، والاختناقات التسويقية، وضعف الصناعات الغذائية، ومؤخرا التغيرات المناخية.في المقابل، يطالب رئيس اتحاد المزارعين في إربد عدي الخصاونة بدعم صغار المزارعين ووقف تقسيم الأراضي الزراعية لإعادة الألق للزراعة في المحافظة.وتكمن الفرص في تطوير الزراعة في إربد، وفق الخصاونة من خلال تحويل المنتجات الزراعية الرئيسة إلى منتجات غذائية مصنعة كالعنب والزيتون والعسل والرمان وغيرها.وقال إن المحافظة تعتبر الأولى زراعيا وخاصة في إنتاج الحمضيات والزيتون والحبوب وإنتاج عسل النحل وغيرها، الأمر الذي يتطلب استغلال الميزات النسبية الزراعية وتذليل التحديات أمام المزارعين.وأشار الخصاونة إلى حاجة المحافظة لمطار شحن في منطقة الأغوار الشمالية لغايات شحن المنتجات الزراعية من مناطق غور الأردن إلى الأسواق العالمية، ما سيوفر المئات من فرص ويسهل عملية تسويق وشحن المنتجات الزراعية وغير الزراعية.إربد محافظة الرواتبوالقطاع العاموفق ذات الدراسة المشار إليها سابقا، ما يزال القطاع العام في المحافظة يستحوذ على النسبة الأعلى من القوى العاملة والتي تبلغ 34.3 % يليه قطاع التعليم وبنسبة 13.2 %، والتجارة 14.7 %، وقطاع النقل بنسبة 7.2 % وقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.7 %.استحواذ القطاع العام على النسبة الأعلى من القوى العاملة، يرفع مخصصات الرواتب في المحافظة حيث يشكل معدل رواتب موظفي القطاع العام ما يقارب 65 %، من الميزانية العامة المخصصة للمحافظة وترتفع في بعض المناطق لتصل 88 % من إجمالي الميزانية المخصصة.حاليا ومع إدراك اختلاف النسب، لا تبدو الاوضاع أحسن حالا، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة المتعطلين ارتفعت، وفرص القطاع الخاص انحصرت، وتراجعت قطاعات كانت تعتبر روافد تشغيلية ومنها القطاع التجاري وقطاع الإنشاء، اللذان يشهدان تعثرا وركودا، انعكس على موجات إغلاق للمحال وتسريح عمال ومنافسة اللاجئين السوريين على الفرص المحدودة.رقميا، يقول الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الزيود، إن فرق التفتيش في محافظة إربد، ضبطت منذ بداية العام الحالي 195 عاملا من اللاجئين السوريين، لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول.وحسب الزيود؛ فإن العدد التراكمي لتصاريح العمل التي صدرت للعمالة السورية في محافظة إربد منذ 2016/1/1 وحتى تاريخ 2023/7/12 بلغ أكثر من 106 آلاف تصريح عمل، مؤكدا أن العمالة السورية يُسمح لها بالعمل والحصول على تصاريح عمل فقط في المهن المسموح بها للعمالة غير الأردنية.وانعكس تواجد أكثر من 450 ألف لاجئ سوري بإربد على ارتفاع أسعار إيجارات السكن ومزاحمتهم على فرص العمل المحدودة في المحافظة، وفق مواطنين أكدوا أن أصحاب العمل باتوا يفضلون تشغيل السوريين بدل العمالة المحلية لرخص أجورهم وطول ساعات العمل.وأشاروا إلى أن اللاجئين السوريين يعملون في قطاع الإنشاءات والمحال التجارية والمطاعم وقطاع الخضار والبقالة والملابس غيرها من القطاعات في إربد، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تشديد الرقابة على المحال التي تشغل عمالة وافدة.بجانب هذه المعطيات، تزداد تطلعات تحويل المحافظة إلى مركز اقتصادي "عاصمة اقتصادية"، كما يراها رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة الذي يتطلع بأن تصبح محافظة إربد العاصمة الاقتصادية كما في دول أخرى، لما تتمتع به من مقومات اقتصادية ومناخية تجعلها من المدن المؤهلة بوجود استثمارات كبيرة محلية وأجنبية من شأنها توفير فرص عمل للأيادي العامة في المحافظة.وأكد الشوحة أن محافظة إربد تعتبر البوابة الشمالية للأردن لبعض الدول العربية ودول أوروبا، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تشجيع الاستثمار فيها من قبل الحكومة من خلال إقامة المزيد من المدن الصناعية والشركات وتسهيل إجراءات الاستثمار في المحافظة ومنح الإعفاءات الضريبة لها لتحقيق مزيد من الصادرات التي نمت خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة تجاوزت 20 %.وأشار إلى أن معظم الاستثمارات الكبرى والأيدي العاملة في المحافظة تذهب للعاصمة عمان للحصول على الوظائف رغم أن المحافظة فيها مقومات غير موجود في العاصمة.بنية تحتية غير مؤهلة لجذب الاستثمارويوافق الشوحة في طرحه، رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبوحسان الذي يؤكد أن ميزات الكثافة السكانية للمحافظة وموقعها الإستراتيجي ومركزها الحدودي مع دول (سورية والسعودية وفلسطين والعراق) لم تشفع في ترويجها سياحيا وزراعيا واقتصاديا.ويشير ابو حسان الى ضرورة أن يكون هناك بنية تحية تؤهل المحافظة، وتجعلها مستقطبة للاستثمارات سواء المحلية او الخارجية.وقال إن قرب محافظة إربد من العاصمة عمان يحول دون النهوض بها اقتصاديا رغم الميزات التي تمتع بها المحافظة ويمكن أن تجعلها مركزا اقتصاديا واستثماريا جاذبا.وأضاف أبو حسان، المحافظة تحتاج إلى خريطة نقل واضحة ومدروسة ومعارض دائمة للصناعات المحلية لاستقطاب المستثمرين، ناهيك عن وجود أكثر من 3 آلاف موقع اثري وسياحي في المحافظة يجب استغلالها وربطها بمسارات سياحية غير تقليدية.وأكد على ضرورة إيجاد شبكة نقل ومواصلات وبنى تحتية تخدم سكان القرى والأرياف في المحافظة والتي تقف عائقا أمام المتعطلين عن العمل في الحصول على وظائف في مركز المدينة والمدن الصناعية.ويقدر أبو حسان أن نحو 100 ألف من أبناء المحافظة يعملون في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى، ويتنقلون يوميا الى مراكز وهو أمر طبيعي كما في الدول الأخرى.وأكد ضرورة وجود فنادق في المحافظة لإطالة مدة إقامة السائح والمستثمر لتنشيط الحركة الاقتصادية، إضافة إلى أهمية إعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الثنائية بما يخدم القطاع الصناعي في المحافظة.المدن الصناعية.. فرص حقيقيةأم وهمية؟وتوجد في محافظة إربد مدينتان صناعيتان، وهما مدينة معبر وادي الأردن ومدينة الحسن الصناعية، إضافة إلى مدينة حرة (الساييبر ستي) تشغل ما يقارب 10 آلاف شخص عمالة محلية وأجنبية.ويقول أبو حسان، إن تلك المدن الصناعية تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتعزز الصادرات وتزيد من حجم الأنشطة الاقتصادية الداعمة، لافتا إلى أن أبناء المحافظة يفضلون الاستثمار في مدينة الحسن وليس خارجها، إضافة إلى وجود مستثمرين من خارج المحافظة.إلا أنه، ووفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية تحت بند الميزات والتحديات، فإنه رغم وجود 3 مدن صناعية (مدينة الحسن الصناعية، سايبر سيتي، وجسر الملك حسين) وتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار، إلا أن أبناء المحافظة يفضلون الاستثمار في العاصمة عمان بسبب البيروقراطية وكثرة الإجراءات بعملية الحصول على ترخيص تجاري أو صناعي من المؤسسات المختلفة بالرغم من توفر الشباب المؤهلة والأيدي العاملة المتعلمة في محافظة.كما أشارت البيانات ذاتها أن نسبة البطالة بين الذكور وصلت إلى 13.5 % والإناث 39.6 %.وفي تصريح لوزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي خلال لقاء مفتوح مع مجلس غرفة تجارة إربد وعدد من التجار، أكد أن عدد العمالة الوافدة في محافظة إربد بلغ 49 ألف عامل وافد، 30 ألفا منهم يعملون في مدينة الحسن الصناعية، في وقت يشير فيه معنيون إلى أن "المدينة" توفر 34 ألف فرصة عمل.وتضم مدينة الحسن الصناعية 134 شركة صناعية عاملة في عدة مجالات صناعية بحجم استثمار يقارب 430 مليون دينار تتوزع الاستثمارات فيها على مختلف الجنسيات منها 79 استثمارات أردنية و28 استثمارات عربية و12 استثمارات أردنية عربية مشتركة و2 استثمارات أردنية وأجنبية و13 استثمارا أجنبيا، وتصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية والأميركية وكندا.ووفرت الاستثمارات القائمة في مدينة الحسن الصناعية قرابة (34) ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، خصص منها 10 آلاف فرصة لأردنيين موزعة بين الذكور والإناث، وفق مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد.9 ألوية مهمشة و 5 جامعاتغير مستغلةتتركز الحركة الاقتصادية والتجارية في مركز المدينة، أما باقي ألوية المحافظة التي يبلغ عددها 9 فتبرز فيها مشاكل الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية ونوعية الخدمات المقدمة، مما يخلق وجود فجوة تنموية ما بين مركز المدينة والمناطق البعيدة.ولم يشفع للمحافظة وجود 5 جامعات ووجود عدد من الطلاب الأجانب من جنسيات مختلفة ليكون حافزا للمستثمريـن في مجال الفندقة والمدن السياحية والترفيهية والأبراج التي تتضمن الشقق السكنية والمراكز التجارية والمطاعم.وتسبب وجود فجوة في توزيع مكتسبات التنمية بين الألوية في المحافظة إلى الهجرة من المناطق الريفية نحو مدينة إربد والمدن المجاورة، الأمر الذي يتطلب زيادة حصة محافظة إربد من موازنة مجلس المحافظة التي بلغت العام الحالي ما يقارب 12 مليون دينار موزعة على جميع مناطق المحافظة.مخصصات متواضعة لمتطلبات ضخمةفي هذا الخصوص، يقول رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني إن محافظة إربد تفتقر للمشاريع الاستثمارية الكبرى والتي من شأن إقامتها تشغيل عشرات الآلاف من المتعطلين عن العمل، وحل مشكلة البطالة، التي تعاني منها المحافظة، مقدرا عدد المتعطلين عن العمل في المحافظة بحوالي 120 ألفا من جميع الفئات والشهادات العلمية.وأكد أن أبرز المعيقات التي تواجه التنمية في المحافظة ضعف المخصصات المالية للمحافظة سنويا حيث لا تتجاوز 12 مليون دينار، فيما تحتاج المحافظة لما يزيد على 50 مليون دينار حتى تكون قادرة على تهيئة البنية التحتية أمام المستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار.وأضاف بني هاني أن مركزية القرار ما يزال عائقا يقف أمام التنمية في المحافظة، إضافة إلى منع إقامة المشاريع الاستثمارية من موازنة المجلس، مؤكدا أن معظم أصحاب الأموال يذهبون إلى عمان للاستثمار هناك رغم أن محافظة إربد مهيأة بكافة المجالات لإنشاء مشاريع كبرى تتعلق بالسياحة والزراعة والطاقة وغيرها.وشدد على أهمية استغلال منطقة إربد التنموية وجلب المزيد من المشاريع الاستثمارية، حيث يوجد في المنطقة خمسة مبان ذكية، تضم 8 استثمارات بحجم استثمار يصل الى ملايين الدنانير وتشغل ما يقارب ألفي شخص، الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من البنى التحتية في المنطقة واستطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.اللجوء السوري.. هل يؤخر التنمية؟وقال بني هاني إن اللجوء السوري في محافظة إربد ووجود ما يقارب 250 ألف لاجئ في مدينة إربد، أدى إلى تهالك البنية التحتية ومزاحمة العمالة السورية للعمالة المحلية، الأمر الذي يتطلب إنشاء مشاريع كبرى ومصانع استثمار ومنها على سبيل المثال إنشاء سوق إقليمي للخضار والفواكه والذي من شأنه توفير ما يقارب من 10 آلاف فرصة عمل.طموحات بلدية إربد.. هل تتحقق؟في دورها التنموي، تنشد بلدية إربد الكبرى إنشاء خمسة مشاريع يمكن أن تسهم بان بدور فاعل في تحريك عجلة التنمية بالمحافظة.ويرى رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي أن المجلس الأعلى للاستثمار أقر، خمسة مشاريع كبرى في قطاعات مختلفة، بينها قطار خفيف وإقامة فندق ومركز أعمال يستقطب الشركات الكبيرة ومركز مؤتمرات ومطاعم وكافيهات على قطعة أرض تبلغ مساحتها 27 دونماً تقع على دوار الثقافة وسوق مركزي للخضار والفواكه على مساحة 360 دونماً للنهوض بإربد اقتصاديا وتوفير المئات من فرص العمل.كما لفت الكوفحي الى وجود مشروع يتعلق بالطاقة وتركيب خلايا شمسية (إنشاء مزرعة شمسية)، حيث يعتبر أولوية للبلدية كون فاتورة الطاقة تستنزف 4.5 مليون دينار سنويا من موازنتها، فيما سيكون هناك مشروع إنشاء مواقف طابقية ومجمع سفريات بالقرب من مبنى البلدية.وأكد الكوفحي أن محافظة إربد هي منطقة زراعية وتضم سلة الأردن الغذائية وهي الأغوار الشمالية وبالتالي أن إنشاء سوق مركزي يتوسط قرى محافظات الشمال وقريب على العديد من الحدود من شأنها النهوض بإربد زراعيا.هل يأخذ القطاع الخاص المتردد دوره بالاستثمار؟يرى أمين أحد الأحزاب إياد النجار أن توزيع مبالغ مالية على الفقراء لا يحل مشكلة البطالة والفقر، ويكمن الحل في استغلال هذه الأموال وغيرها في بناء المصانع والاستثمارات التي لها أثر تنموي على المستوى الوطني وتشغيل المواطنين لضمان دخل دائم وكاف لمواجهة أعباء الحياة.وأكد النجار أهمية تأسيس مشروعات مشابهة للمشروعات الناجحة بالعاصمة، بحيث يتم بناؤها على أراض مملوكة وتشغل أبناء المحافظة من خلالها، مثل هذه المشروعات التي لا يجرؤ المستثمرون على إقامتها خوفا من الفشل حيث سيتحمل تكاليف البناء والضرائب والرسوم، بينما الحكومة معفاة من هذه المصاريف ولها القدرة على الاستمرارية حتى في حال تعثر المشروعات في بدايتها.وفيما يخص محافظة إربد، يرى النجار أن على الحكومة دعم المرأة والشباب في المحافظة من خلال تقديم قروض حسنة أو منح تنموية من أجل بناء مشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية واضحة تشرف الحكومة على مراحل بنائها حتى تدر هذه المشاريع أرباحا حقيقية.وقال إن محافظة إربد تضم مواقع سياحية عديدة لا تحظى بعناية وهي بحاجة إلى دعم وتسويق ويمكن من خلالها تشغيل عدد كبير من شباب المحافظة وإدرار المال الى خزينة الدولة، إضافة إلى أهمية الاستثمار بالمشاريع الزراعية التي تحتاج إلى دعم بقروض حسنة أو منح تساعد على تشغيل الشباب والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل المستوردة وقد نصل إلى مرحلة التصدير.وكانت آخر دراسة تحليلية لسوق العمل في محافظة إربد أظهرت أن عدد العاملين في محافظة إربد بلغ 20 % من مجموع العاملين الأردنيين.وبينت الدراسة التي أعدت لمركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الأردني الهاشمي من خلال شركة جهد "ليدينج بوينت"، والتي أجريت بهدف تمكين الشباب اقتصاديا، وتطوير الأيدي العاملة، وإيجاد فرص عمل مناسبة، أن المحافظة استضافت 12.5 % من مجموع العمالة الوافدة العاملة في الدولة بشكل قانوني.وأظهرت نتائج تحليل الطلب على العمالة في المحافظة أن الصفة القانونية لمعظم الشركات التي اختيرت عينة مسح وعددها 327 شركة هي شركات مصنفة حسب قطاع وحجم العمالة، على أنها شركات تضامن وتوظف 11905 عمال وعاملات، منهم 52 % من الذكور و48 % من الإناث.وحسب آخر إحصائيات محافظة إربد فإن 59 % من سكان المحافظة البالغ عددهم قرابة 2 مليون، أعمارهم من 15 – 64 عاما، و38 % دون سن الخامسة عشرة، فيما بلغت نسبة من هم أعلى من 65 عاما حوالي 3 %.وبلغ عدد المؤسسات الاقتصادية العاملة 27 ألفا تتوزع على قطاعات متعددة في الصناعة والتجارة والخدمات والنقل والإنشاءات وغيرها وعدد المشتغلين في المحافظة 260 ألفا بنسبة بلغت حوالي 20 % من عدد المشتغلين في المملكة فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 50 ألف متعطل.ويقول رئيس مؤسسة إعمار إربد المهندس منذر بطاينة إن المؤسسة شكلت لجنة للمشاريع في إربد ستبدأ عملها قريبا لطرح أهم المشاريع الاستثمارية في إربد وكيفية تمويلها للنهوض بإربد اقتصاديا، مؤكدا أنه وقبل طرح المشاريع يجب تأهيل البنى التحتية والمتمثلة باستكمال طريق إربد الدائري.وأشار إلى وجود مشاريع تستهدف إقامة معرض منتجات زراعية في إربد وبيت تراثي، مؤكدا أن محافظة إربد تحتاج إلى مشاريع كبرى للنهوض بها اقتصاديا وتشغيل الأيدي العاملة المؤهلة.