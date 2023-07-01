مخصصات مجلس محافظة إربد.. هل تعاد للخزينة؟

احمد التميمي

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إربد - يسعى مجلس محافظة إربد العام الحالي إلى عدم تكرار معضلة تدني نسبة إنفاق المخصصات المالية وانخفاض نسبة إنجاز المشاريع والتي واجهته العام الماضي الذي شهد نسبة إنفاق لم تتجاوز 25 %، في وقت أعيد ما نسبته 75 % من المخصصات إلى خزينة الدولة دون الاستفادة منها تحت بند عدم السماح بتدويرها.ويتوقع رئيس المجلس خلدون بني هاني أن تكون نسبة الإنجاز في المشاريع المدرجة على موازنة المحافظة البالغة 12 مليونا لعام 2023 حوالي 80 %، وأن تكون نسبة الإنفاق بحدود 75 %.وأشار في مقابلة مع "الغد" أن نسبة الإنجاز العام الماضي كانت 68 % والإنفاق ما يقارب 25 %، الأمر الذي أدى إلى إعادة ما يقارب 75 % من موازنة المحافظة إلى خزينة الدولة بسبب عدم السماح بتدوير الموازنة لسنوات مقبلة.وقال بني هاني، إن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي بلغت 12 مليونا و174 ألف دينار قام المجلس بسداد ما يقارب مليون و300 ألف دينار بما نسبته 40 % كديون سابقة والبالغة مليونان و79 ألف دينار، الأمر الذي تسبب بتقليص عدد المشاريع في جميع القطاعات.وأكد بني هاني أن مبلغ 12 مليون دينار هو مبلغ ضئيل في ظل الكثافة السكانية في المحافظة والمساحة الواسعة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة رفع الموازنة إلى 50 مليون دينار حتى يتمكن مجلس المحافظة من إنجاز المشاريع.ولفت إلى قطاعات الأشغال والصحة والتربية والمياه تستحوذ على موازنة المجلس، حيث خصص لقطاع الأشغال ما يقارب 4 ملايين دينار تتضمن إعادة تأهيل طرق رئيسية وفتح طرق زراعية داخل وخارج التنظيم وصيانة الشوارع ورصد مبالغ للسلامة المرورية واستئجار الآليات.وفيما يتعلق بقطاع المياه، أشار بني هاني أنه تم رصد مبلغ مليون و800 ألف دينار لتنفيذ مشاريع مائية في المحافظة كحفر آبار ارتوازية في ظل شح المياه التي تواجه سكان المحافظة وتغيير شبكات المياه المتهالكة في بعض المناطق وتنفيذ خطوط مياه وصرف صحي.أما قطاع الزراعة، أشار بني هاني إلى أنه تم تخصيص مبلغ 800 ألف دينار لحفر وتجهيز ما يزيد على 500 بئر ماء في مختلف مناطق وألوية المحافظة داخل وخارج التنظيم، إضافة إلى شراء مبيدات حشرية ومعدات زراعية لدعم المزارع والقيام بحملات رش للمزروعات المصابة بالآفات.وأكد أن المجلس سيخصص في موازنة العام الحالي مبالغ إضافية لقطاع الزراعة المتعلق بالحصاد المائي وتجميع مياه الأمطار في ظل شح المياه التي تعاني منها بعض المناطق، مؤكدا أن حفر الآبار خفف كثيرا من معاناة المواطنين الذين كانوا يضطرون لشراء صهاريج مياه خاصة.وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، قال بني هاني، إنه تم تخصيص ما يقارب 700 ألف دينار لدعم الأسر المنتجة وإنشاء مساكن للأسر العفيفة بقيمة 300 ألف دينار تشمل عدة مناطق في المحافظة.وأوضح أنه تم تخصيص ما يقارب 200 ألف دينار لهيئة تنظيم قطاع النقل في إربد لإنشاء مظلات ذكية في عدد من المواقع لخدمة الطلاب بمواصفات عالمية وليست تقليدية وخصوصا مع توجه الهيئة لدمج بعض الخطوط والعمل بالترددات على بعض الخطوط.أما قطاع الأوقاف، فقد أشار إلى أنه تم رصد مبلغ 500 ألف دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية لمئات المساجد في المحافظة بهدف تقليل فاتورة الإنارة، إضافة إلى رصد مبالغ مالية لصيانة المساجد.وقال بني هاني إن قطاع السياحة والآثار خصص له ما يقارب 200 ألف دينار وتشمل استكمال مشروع النزل البيئي في محمية اليرموك الطبيعية ومشاريع في أم قيس وبرقش ووادي الريان، إضافة إلى تأهيل بعض المواقع الأثرية في المحافظة.ولفت إلى أن قطاع السياحة والآثار بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة للنهوض بالقطاع السياحي في ظل وجود مئات المواقع السياحية والأثرية في المحافظة والتي بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم لتشجيع المواطنين على زيارتها من خلال إقامة بنية تحتية للوصول إليها.أما قطاع التربية والتعليم، أشار بني هاني أنه تم تخصيص مبلغ مليون و300 ألف دينار لبناء غرف صفية وصيانة المدارس في جميع مناطق المحافظة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مبالغ مالية في الموازنة لإنشاء مدارس جديدة بسبب كلفتها الكبيرة بالرغم من حاجة المحافظة الماسة لإنشاء عشرات المدارس لمواجهة الاكتظاظ داخل الغرف الصفية.وأشار إلى ارتفاع مؤشر نسبة المدارس المستأجرة في المحافظة (25.3 %) وهو أعلى من مؤشر نسبة المدارس المستأجرة على مستوى المملكة المقدر بـ (23.7 %)، إضافة إلى ارتفاع مؤشر معدل طالب/شعبة في المحافظة (27.1)، وهو أعلى من مؤشر معدل طالب/شعبة على مستوى المملكة والمقدر بـ (26.26) طالب/ شعبة.وأكد بني هاني أن مجلس المحافظة يطمح إلى تنفيذ مشاريع استثمارية وهناك خطة للمجلس بالتعاون مع الجامعات بإنشاء سكن للطالبات، إضافة إلى أن المجلس تمكن من توفير عشرات من فرص التدريب مقابل الأجر في قطاع السياحة والآثار.وفيما يتعلق بقطاع الشباب، قال بني هاني إنه تم رصد 400 ألف دينار لصيانة ستاد مدينة الحسن الرياضي والنوادي وملعب خرجا الرياضي وانشاء ملاعب في بعض الألوية، إضافة إلى أنه تم رصد مبلغ 500 ألف دينار لإدامة عمل المستشفيات وشراء أجهزة ومعدات.