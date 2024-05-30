 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدير عام صندوق التنمية والتشغيل يتفقد مديرية فرع الصندوق في محافظة إربد

صندوق التنمية والتشغيل
صندوق التنمية والتشغيل

قام عطوفة السيد منصور عودة الوريكات مدير عام صندوق التنمية والتشغيل بزيارة ميدانية إلى محافظة إربد لتفقد سير العمل في مديرية الفرع حيث اوعز عطوفة المدير العام للكادر الوظيفي للفرع بضرورة تلبية احتياجات المواطنين والسرعه بإنجاز المعاملات بما يضمن الدقه و النزاهه.

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وخلال الزيارة استمع عطوفة المدير العام إلى آراء المقترضين واحتياجاتهم والتوقعات المستقبلية لمشاريعهم.

وأكد الوريكات خلال لقائه بالمقترضين أن الصندوق مستمرا باستحداث برامج تمويليه تواكب رؤيا التحديث الاقتصادي لما فيها من تعزيز ثقافة العمل الحر و الإعتماد على الذات لكافة الفئات المستهدفة مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر من أهم روافع الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل .

كما بين الوريكات الدور الذي يقدمه الصندوق في تنمية المجتمع المحلي في محافظة اربد من خلال توفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي وشدد على ضرورة الاستفادة من الخدمات التمويلية و غير التمويلية التي يقدمها الصندوق .


وتفقد عطوفة المدير العام عددًا من المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق و اطلع على قصص النجاح التي سطرها المقترضين في مشاريعهم و الذين قدموا بدورهم الشكروالتقدير للصندوق على كافةالخدمات االتي يقدمها لهم .

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