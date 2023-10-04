مدير مستشفى أبو عبيدة: جميع طالبات حادثة الاختناق غادرن وحالتهن جيدة

علا عبد اللطيف

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أكد مدير مستشفى أبو عبيده الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، أن المستشفى لم يستقبل أي حالات أخرى من حادثه الاختناق الذي أصيب بها طالبات مدرسة الكريمة، اثر استنشاق ماده كبرتية.وأضاف الشكور أن جميع الحالات غادرت المستشفى، والطالبات بحالة جيدة بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهن.في ذات الوقت أكد مصدر تربوي أن تم تشكيل لجنه تربويه وتم التأكد من عدم وجود أي أضرار قد توثر على الطالبات، موكدا إلى أن غدا تبدأ الدراسة كما المعتاد.