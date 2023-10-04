الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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مدير مستشفى أبو عبيدة: جميع طالبات حادثة الاختناق غادرن وحالتهن جيدة

مدير مستشفى أبو عبيدة: جميع طالبات حادثة الاختناق غادرن وحالتهن جيدة
مدير مستشفى أبو عبيدة: جميع طالبات حادثة الاختناق غادرن وحالتهن جيدة
أكد مدير مستشفى أبو عبيده الحكومي الدكتور مؤيد الشكور، أن المستشفى لم يستقبل أي حالات أخرى من حادثه الاختناق الذي أصيب بها طالبات مدرسة الكريمة، اثر استنشاق ماده كبرتية.اضافة اعلان
وأضاف الشكور أن جميع الحالات غادرت المستشفى، والطالبات بحالة جيدة بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهن.
في ذات الوقت أكد مصدر تربوي أن تم تشكيل لجنه تربويه وتم التأكد من عدم وجود أي أضرار قد توثر على الطالبات، موكدا إلى أن غدا تبدأ الدراسة كما المعتاد. 
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