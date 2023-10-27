مسيرات الدعم تتواصل نصرة لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال

فريق "الغد"

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محافظات - شهدت عدة مدن بالمحافظات تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة أمس، بمشاركة آلاف المواطنين، تنديدا بالجرائم التي يواصل ارتكابها جيش الاحتلال الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة.ودعا المشاركون، في المسيرات والوقفات، الى التحرك الفوري والعاجل لوقف الحرب على غزة، لأن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين والمصابين وتوفر لهم الدواء والماء والكهرباء والمواد التموينية وجميع أسباب الحياة.وأكد المشاركون أن شعب غزة لن يقتلع من أرضه ولن يهجر مهما تمادت آلة الحرب الصهيونية في استخدام كل الأسلحة، بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.واعتبروا الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية، شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.وحيوا صمود المقاومة وثبات شعب غزة على أرضه، راميا وراء ظهره كل دعوات التهجير والنزوح القسري.وثمنوا مواقف الأردن، قيادة وشعبا، في نصرة الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن غزة وبذل كل الجهود الممكنة لوقف الحرب الهمجية عليها وإتاحة المجال لإيصال المساعدات العاجلة والضرورية لها.وطالب المشاركون بضرورة وقف العدوان، وكسر الحصار وإدخال المساعدات لأهل القطاع دون قيود أو تأخير، مؤكدين أن ما يحدث في غزة تعدى الجرائم والمجازر، فيما يواصل العالم التعامي عما يجري.ونظمت فاعليات شعبية ونقابية بالعقبة مسيرة تضامنية، انطلقت من أمام المسجد الكبير وسط المدينة وجالت شوارعها، ندد خلالها المشاركون بالعدوان الصهيوني الجبان على قطاع غزة.وحيا المشاركون بالمسيرة صمود الشعب الفلسطيني، مرددين هتافات ورافعين شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية.وطالبوا بكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، منددين بالوقت ذاته بالصمت العالمي تجاه ما يجري من جرائم إنسانية بحق الأهل في فلسطين.وثمن المشاركون موقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من القضية الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم خلف الجيش والأجهزة الأمنية وتأكيد الوصايا الهاشمية على القدس.كما أكدوا على وقوف الأردن بمختلف مكوناته مع الأشقاء في فلسطين، لافتين إلى أن الأردن هو الرئة الثانية للأهل في فلسطين.وابتهل المشاركون، في نهاية المسيرة، بالدعاء إلى الله بأن يحفظ المقدسات والأهل في فلسطين والأردن.وفي السلط، نظم حزب "إرادة" وقفة تضامنية مع قطاع غزة، بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الكبير.وعبر الحزب، في فعاليته التي شهدت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة، عن "التضامن ووحدة الحال مع فلسطين، والتنديد بآلة القتل الصهيونية وبمجرمي الحرب ومن يدعمهم".كما عبر عن الدعم والتقدير للموقف الأردني الصلب والمشرف قيادة وشعبا.وانطلقت مسيرة حاشدة في مخيم البقعة، تضامنا مع قطاع غزة.وطالب المشاركون في المسيرة بوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع، والسماح بتدفق المساعدات الإغاثية دون قيود أو إبطاء.كما هتف المشاركون لصمود أهالي القطاع في وجه المجازر التي يواجهونها كل يوم، مشيدين في الوقت ذاته بأداء المقاومة.وفي الكرك، شهدت المحافظة تنظيم ثلاث وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وصموده في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.ونظمت بلدية الكرك وفاعليات حزبية ونقابية وشعبية، وقفة في ساحة الشهداء بالقرب من قلعة الكرك.كما نظمت وقفة تضامنية في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، بمشاركة فاعليات شعبية. وفي المزار الجنوبي، نظم نشطاء وقفة تضامنية مع الأهل في فلسطين ورفضا لعدوان جيش الاحتلال الصهيوني على الأشقاء في غزة.ورفعت في الوقفات الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات، التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.ففي وقفة بلدية الكرك، أكد المتحدثون فيها ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني المدان، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات.وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة "إن ما يجري من اعتداء إجرامي بحق الشعب الشقيق يجب أن يدفعنا جميعا لأن ندعو الأنظمة العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه، ناهيك عن قطع كل أشكال العلاقات العربية مع إسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احتراما لدم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل".وأشار الدكتور يوسف الحباشنة، إلى أن الأردنيين جميعا يقفون صفا واحدا بمواجهة العدوان الذي يهدف بكل وقاحة الى تصفية الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته العادلة بموافقة حكومات دول غربية، داعيا على تكاتف كل الجهود الرسمية والشعبية حرصا على سلامة الوطن.وأكد المهندس عمار هلسا، أن الأحزاب والنقابات بالكرك تعبر عن موقف كل أبناء الكرك الرافض للعدوان والمساند للشعب الفلسطيني الشقيق.وانطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام ساحة مسجد مخيم مادبا، مسيرة تضامنية مع أبناء قطاع غزة باتجاه وسط المدينة، ندد المشاركون فيها بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيت صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الوحشي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.وطالب المشاركون في المسيرة والذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الصهيونية بحق أبناء غزة، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان على المواطنين الأبرياء والمستشفيات والمدرس بالقطاع وما ارتكبه جيش الاحتلال من جرائم نكراء باعتدائه على المستشفى المعمداني واستهدافه الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجماعي.كما نظمت بلدية ذيبان الجديدة، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة ضد العدو الصهيوني الغاشم، تحت عنوان "وقفة تضامنية قبيلة بني حميدة".وبدأت الوقفة التي تعانق بها الشماغ الأردني بالكوفية الفلسطينية، بالوقوف دقيقة صمت، وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداء غزة، منددين بالعدوان والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مطالبين المجتمع الدولي وكافة الضمائر الحية، بالضغط على العدو المحتل، لوقف عدوانه على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية ترتكب بحق الشعب الأعزل.وأكد المتحدثون في الوقفة، وقوفهم خلف جلالة الملك ودعمه المطلق ومواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والعدوان الصهيوني الغاشم.وتبرعت بلدية ذيبان الجديدة بمبلغ 5 آلاف دينار لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، لتخفيف ويلات الحرب القائمة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع، وفق ما أعلن عنه رئيس البلدية نصر الرواحنة.وخرج آلاف المواطنين في مسيرات انطلقت من مناطق مختلفة في إربد، نظمتها أحزاب وفاعليات شعبية ونقابية وشبابية ونسائية، للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة واستمرار الصمت العربي.واستنكر المشاركون في المسيرات، استهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل.وحيا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم، ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة أميركيا.وطالب المشاركون المقاومة بمزيد من الرد على جرائم الاحتلال، مستنكرين في هتافاتهم الصمت العربي الدولي، وعدم تقديم موقف جاد وحازم تجاه ما تتعرض له غزة من مجازر.كما طالب المشاركون، بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان والقواعد الأجنبية وإلغاء معاهدة السلام وطرد سفير دولة الاحتلال من عمان وقطع العلاقات معها كأقل ما يمكن تقديمه للأهل في فلسطين.وشارك آلاف المواطنين في مدينة معان بوقفة احتجاجية حاشدة، أقيمت أمام مسجد معان الكبير، تحت شعار "تضامنا مع غزة العزة وانتصارا لفلسطين وتنديدا بحرب الإبادة والتهجير الصهيونية واعتزازا بالمقاومة وإنجازات طوفان الأقصى".وردد المشاركون في الوقفة التضامنية التي نظمتها فاعليات شعبية وشبابية، وبمشاركة من مختلف القوى السياسية في المدينة، هتافات تحيي قطاع غزة والفصائل الفلسطينية المقاومة، من بينها: "من معان تحية لغزة الأبية"، "اضرب صواريخ القسام لا تخلي الصهيوني ينام"، و"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".كما أكد المشاركون في هتافاتهم على مواصلة المقاومة حتى النصر، ومشددين على أن فلسطين لا تتحرر إلا بالقوة لأنها أخذت بالقوة.كما وردد المشاركون بهتافات تشيد بالمقاومة الفلسطينية وانتصاراتها، مطالبين بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وطرد سفيرها، وقطع العلاقات، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، مؤكدين حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أمام الاحتلال الصهيوني.وهتف المشاركون ضد اتفاقيتي "وادي عربة" و"الغاز".وندد عدد من المتحدثين، بشدة، الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والتي تسببت في سقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء.وأكدوا دعمهم ونصرتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وطالبوا بوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين.كما عبروا عن تضامنهم الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي، ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وطالبوا، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية ووقف الاعتداءات والمجازر الجماعية على المدنيين الأبرياء واحترام المواثيق الدولية، في ضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة.ودعا المشاركون، الأمة العربية والإسلامية، إلى الوقوف صفا قويا إلى جانب الإخوة في غزة الذين ظلوا وما يزالون ينافحون للوصول إلى انتزاع الحقوق المسلوبة.