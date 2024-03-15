مسيرات بالمحافظات تندد بالعدوان وتطالب بكسر الحصار على غزة

فريق "الغد"

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محافظات- شهدت عدة مدن بالمحافظات بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات حاشدة شارك بها الآلاف دعما لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.وعبر المشاركون خلال المسيرات والوقفات والتي تخللها مهرجانات خطابية، عن غضبهم لما يجري في غزة أمام أنظار كل العالم، مجددين المطالبة بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني والتي اسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، والجرحى، والمفقودين، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الهاشمي بإربد شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة، منددين باستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.وردد المشاركون في المسيرة بوقف تجويع السكان في غزة، ووقف الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأدان المشاركون في المسيرة تحت عنوان "كسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة" ما وصفوه بعجز المجتمع الدولي بتوقيف الحرب بغزة، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل.ودعوا الدول العربية والإسلامية للعمل بشكل جاد والضغط بكل الوسائل لوقف العدوان ولتسيير جسور بريّة وبحرية وجوية، وإدخال المساعدات الإغاثية الى مختلف مناطق قطاع غزَّة لكسر حرب التجويع والإبادة.واستنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم وما ارتكبه من جريمة نكراء باعتدائها واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجماعيودعا المتحدثون في المسيرة، المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الصهيوني على الفلسطينيين وفتح ممر مساعدات إنساني لما يزيد على مليونين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة.ونددوا بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء غزة واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية.وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وفي العقبة، نفذت فاعليات حزبية ونقابية ومجتمعية وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال في وسط المدينة، تنديدا لما يجري في قطاع غزة منذ أكثر 5 أشهر، من عدوان وحرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.وأكدت الفاعليات في وقفتها أن حرب الإبادة في غزة يُستخدم فيها سلاح الحصار والتجويع، إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والتي اودت بحياة اكثر 32 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء وطاعنين بالسن، وأكثر من 71 ألف مفقود في وقت يستمر فيه يوميا مسلسل التجويع والحصار وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.وطالب المشاركون بوقف الحرب فورا، وإدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرين أن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعتبر من أبشع الجرائم التي سجلت في التاريخ الإنساني، وتشكل اختراقا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحقن الدماء في غزة ودعوا الدول العربية والإسلامية للتدخل الفوري لإنهاء الحرب وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم بشعة ضد المدنيين ويقصف المساجد والكنائس ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين.وأكد المشاركون وقفوهم خلف القيادة الهاشمية في دعواتها لانهاء الحرب فورا على قطاع غزة، مثمنين موقف جلالة الملك الداعم لاقامة الدولة الفلسطينية وحملات الإنزالات الجوية للأهل في غزة.وفي معان، شارك آلاف المواطنين في مدينة معان في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد معان الكبير، نصرة لغزة ودعما للفصائل الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الصهيوني.وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فاعليات شعبية وشبابية وبمشاركة شيوخ ووجهاء عشائرية وشخصيات وطنية معانية ومن مختلف القوى السياسية في المدينة عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين.وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض عليهم، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة للمقاومة.كما عبر المشاركون عن تضامنهم وتأييدهم للفلسطينيين في مجابهة الاحتلال بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، والتي جاءت ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، إضافة إلى هتافات حيت صمود المقاومة وانتصاراتها في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الصهيوني.وطالب المشاركون من الدول العربية نصرة غزة ودعم المقاومة، والعمل فورا على قطع العلاقات مع الكيان وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع وطرد سفراء الاحتلال من أي عاصمة عربية يتواجدون فيها.وقالوا إن الشعب الأردني بكافة مكوناته يشكل معا الجسم الذي يقف اليوم خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة "طوفان الأقصى" التي تخوض معركة الأمة كاملة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على قطاع غزه، الذي يتعرض إلى قصف متواصل وإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال منذ السابع من شهر اكتوبر، وتسبب بسقوط آلاف الشهداء والجرحى المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى دمار واسع في المباني السكنية.كما دعوا الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة، منددين بجرائم الحرب وسياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية.