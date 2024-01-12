مسيرات تدين العدوان على غزة وتهتف لنصرة المقاومة

اضافة اعلان

محافظات- ندد مشاركون في مسيرات ووقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن بالمحافظات، بعد صلاة الجمعة أمس، بالعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة والمدعوم من أميركا ودول غربية يقابله صمت دولي مطبق.وأكد المشاركون في المسيرات والوقفات التي دعت إليها فاعليات حزبية ونقابية وشعبية، ضرورة وقف فوري للعدوان وإدخال كافة المساعدات للقطاع المحاصر.وانطلقت من المسجد الهاشمي بإربد مسيرة شارك بها أبناء المدينة، أكدوا خلالها أن الكيان الصهيوني يرتكب أكبر جريمة إبادة بحق الشعب الفلسطيني، دون أن تتحرك شعوب العالم لوقف المجازر.كما أكدوا أن العدوان على غزة يهدف لتهجير الفلسطينيين، مشيدين بالمقاومة الفلسطينية وما حققته من إلحاق قتلى في صفوف جنود الاحتلال.ورفع المشاركون في المسيرة شعار "لا للتهجير ونعم لحق العودة"، مطالبين بموقف عربي موحد ضد المشروع الإسرائيلي الرامي إلى التهجير بمختلف أشكاله وتفريغ قطاع غزة والضفة الغربية من السكان الشرعيين.ونددوا بالعدوان الأميركي على دولة اليمن، التي سجلت موقفا تاريخيا في منع السفن من التوجه لدولة الكيان الصهيوني عبر البحر الأحمر.وحيوا صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة في وجه العدوان الهمجي، الذي تستمر بشنه قوات الاحتلال على القطاع الذي يتلقى كل هذا الظلم وهذه المجازر بصمود أسطوري لا مثيل له في التاريخ.ونظمت الفاعليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في العقبة، وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال تنديداً باستمرار عدوان الكيان على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم.وتحدث المشاركون في الوقفة التي رفعت فيها الأعلام الأردنية والفلسطينية، أن غزة تتعرض يوميا إلى عشرات المجازر التي راح ضحيتها مدنيون عزل، من ضمنهم أطفال ونساء في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي مطبق.وبين المشاركون أن حرب الإبادة الجماعية اليومية هي الأكثر فظاعة، وقد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما دفع دولة جنوب افريقيا الوحيدة الى تقديم دعوى بحق الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي بجرم الإبادة الجماعية.وأشار المشاركون إلى أن الأهل في غزة والضفة الغربية يتعرضون لأبشع الجرائم ضد الإنسانية، في وقت دمرت فيه قوات الاحتلال كافة البنى التحتية في غزة، لا سيما المنشآت الصحية والوحدات السكنية ودور العبادة والمدارس.وأشاد المتحدثون بالموقف الأردني، وجهود جلالة الملك في مساعيه لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع المحاصر، كما حيا المشاركون صمود المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة في وجه المحتل الغاشم.وفي معان، شارك أبناء المدينة بوقفة نفذت أمام مسجد معان الكبير، لتأكيد تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ودعمهم لكل أشكال الدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة ثابتة في قلوب العالم العربي والإسلامي والشعب الفلسطيني، داعين الله عز وجل أن يجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والهيبة في قلوب أعدائهم المحتلين لأرضهم.وحيا المشاركون المقاومة الفلسطينية الباسلة التي ما تزال تكتب تاريخا جديدا للنضال ضد الكيان الصهيوني المحتل، وإثباتها للعالم أن المحتلين الصهاينة كيان من رماد يقفون خلف دول كبرى تمدهم بكل ما أوتيت من قوة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي توفر للكيان الغطاء المالي والدعم العسكري لقتل الشعب الفلسطيني بسلاح أميركي.وقالوا، إن ما قامت به المقاومة الفلسطينية في مواجهة الطغيان الصهيوني ما هو إلا كتابة مرحلة جديدة من تاريخ المقاومة ضد المحتل الصهيوني، مشيرين إلى أن التاريخ يثبت أن الظلم والطغيان سينقلبان يوماً على صاحبهما، وأن من لا تردعهم القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان تردعهم مفاهيم المقاومة والقوة والصمود.ودعا المشاركون الدول العربية والإسلامية وحكومات الدول الحرة وبرلمانات العالم، ومنظمات المجتمع الدولي، إلى التدخل لوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وحمايته من القصف والإبادة الجماعية التي يتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم ودعم ومساندة الشعب الفلسطيني في حقه وتحقيق مصيره في إقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وفي الكرك، نظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفتان للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة.فقد نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وقفة شارك فيها مئات المواطنين ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.وأكد المشاركون ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان عليه، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات.كما نظمت الحركة الإسلامية في الكرك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني في بلدة الحسينية بلواء المزار الجنوبي.وطالب المشاركون في الوقفة بإلغاء معاهدة السلام مع دولة الاحتلال، وقطع العلاقات مع الدول الشريكة بالعدوان على الشعب الفلسطيني.كما شارك المئات في مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام ساحة مخيم مادبا، نددوا خلالها بالحرب التي يشنها الاحتلال على أهالي غزة واستمرار قتل الأطفال والنساء والشيوخ.ودعوا إلى تحرك دولي، لإيقاف المجازر الصهيونية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة.