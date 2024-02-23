مسيرة إربد.. أوقفوا كل أشكال التطبيع مع الكيان

ندد مئات المواطنين في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الهاشمي وسط المدينة وصولا إلى ميدان الشهيد وصفي التل، باستمرار بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة.



وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن على ضرورة التدخل العربي والاسلامي لانهاء الماساة التي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

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واشاروا الى ان اكثر من 100 الف مواطن فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود في العدوان الظالم على قطاع غزة.



واكدو انه هذه المره الاولى الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من ابادة جماعية وسط مرأى الدول العربية الذين لم يحركوا ساكنا لغاية الان لوقف العدوان.



ونددوا باستمرار الدعم الغربي للكيان الصهيوني وخصوصا امريكا ومساندتها للاحتلال في عدوانه.



وطالب المشاركون الحكومة بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان وعلى رأسها اتفاقيتي الغاز ووادي عربة.



كما أكد المشاركون دعمهم المقاومة المسلّحة باعتبارها السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.