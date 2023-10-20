الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة إربد: الانتقام الانتقام يا كتائب القسام

مسيرة إربد
مسيرة إربد
شارك آلاف المواطنين في المسيرة الحاشدة التي دعت إليها فعاليات حزبية وشعبية وشبابية ورسمية بمحافظة اربد.

وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من مسجد الهاشمي في اربد وصولا لدوار الشهيد وصفي التل بجرائم ومجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها نحو (500) شهيد.اضافة اعلان

وأكد المشاركون دعمهم وتأييدهم المقاومة الفلسطينية في مواجهة عدوان قوات الاحتلال، منددين في ذات السياق بالصمت العربي مقابل تدخل واصطفاف أمريكي سافر إلى جانب الاحتلال ومشاركة الولايات المتحدة في العدوان على غزة.

وطالب المشاركون بفتح الحدود لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.

وردد المشاركون هتافات، منها: مين قال الشعب مات.. هيو بيحرق سفارات، وحدة وحدة وطنية.. عالظالم والصهيونية، تحية اردنية.. للمقاومة الشعبية، الانتقام الانتقام.. يا كتائب القسام وبالروح بالدم.. نفديك يا اقصى، سيري سيري يا حماس..

انت المدفع واحنا رصاص، حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف، بالروح بالدم نفديك يا شهيد بالروح بالدم نفديك يا اقصى.
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