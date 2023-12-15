الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة إربد.. مطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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مسيرة إربد.. مطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

اربد - طالب مشاركون في مسيرة اربد، الجمعة، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من امام مسجد الهاشمي ودعت لها القوى الوطنية والإسلامية شوارع المدينة، بحرب الإبادة الجماعية وللمطالبة بوقف العدوان الذي ينفذه الاحتلال الصهيوني.اضافة اعلان

وردد المشاركون هتافات تندد بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء قطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب في قطاع غزة، ورفض محاولات  التهجير، وتندد بالموقف الأميركي الداعم للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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