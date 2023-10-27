مسيرة تضامنية في مادبا ووقفة في ذيبان

أحمد الشوابكة

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مادبا - انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام ساحة مسجد مخيم مادبا مسيرة تضامنية مع أبناء قطاع غزة باتجاه وسط المدينة ، منددين فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة .وهتف المشاركون بالمسيرة بعبارات حيت صمود الأشقاء في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.وطالب المشاركون في المسيرة والذي يمثلون مختلف أطياف المجتمع الأردني، بتدخل دولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء غزة.، مستنكرين صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على المستشفيات والمدرس بالقطاع وما ارتكبته إسرائيل من جريمة نكراء باعتدائها على المستشفى المعمداني واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجماعي.من جهة أخرى ، نظمت بلدية ذيبان الجديدة وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة ضد العدو الصهيوني الغاشم ، تحت عنوان " وقفة تضامنية قبيلة بني حميدة "وبدأت الوقفة التي تعانق بها الشماغ الأردني بالكوفية الفلسطينية ، بالوقوف دقيقة صمت وقرأ المشاركين الفاتحة على أرواح طوفان غزة ، منددين بالعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة الآف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، مطالبين المجتمع الدولي وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الأعزل.وأكد المتحدثون في الوقفة وقوفهم خلف جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ودعمه المطلق لمواقفه الثابتة و حازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعاً في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم. ، مشيدين بتحركات جلالة الملك المعظم ومواقفه تجاه الأهل في غزة، وما يقوم به جلالته من جهد لنصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ووقف معاناة الأهل في غزة.وتبرعت بلدية ذيبان الجديدة بـ " 5 " آلاف دينار لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة لتخفيف ويلات الحرب القائمة في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه أبناء القطاع ،وفق ما أعلن عنه رئيس البلدية نصر الرواحنة .