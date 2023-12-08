مسيرة حاشدة في إربد تندد بدعم الغرب للاحتلال

احمد التميمي

اربد - ندد مشاركون في مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة بالدعم الغربي للاحتلال في استمراره عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ودان المشاركون في المسيرة التي انطلقت من المسجد الهاشمي باربد بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة، نصرة لغزة استمرار الصمت العربي في ظل الابادة الجماعية التي يتعرض له الشعب الفلسطيني دون قدرتهم حتى بادخال مساعدات انسانية لقطاع غزة.

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ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة رفع مستوى الحراك الرسمي لوقف هذا العدوان.



وتأتي المسيرة الجماهيرية الحاشدة، ضمن سلسلة فعاليات “طوفان الأردن”، تحت عنوان “أمريكا رأس الإرهاب”.



واشار المتحدثون الى الانحياز الأمريكي إلى دولة الاحتلال، وبمشاركتهم بالقتال ضد الآمنين والأبرياء والمدنيين، سواء من خلال القتال المباشر، أو امدادهم بالسلاح.



ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.



وحذر طوا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي.



وطالبوا الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية، داعين الى دعم المقاومة لافشال مخطط الصهاينه في تهجير الفلسطينين .