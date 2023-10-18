مسيرة غاضبة في إربد تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي - فيديو

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انطلقت مسيرة غاضبة في إربد، مساء الثلاثاء؛ تنديدا واستنكارا بجرائمالاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجزرة وحشية بقصفه المستشفى المعمداني فيقطاع غزة.وطالب المشاركون، خلال المسيرة، التي انطلقت من وسط المدينةباتجاه شارع الجامعة بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادةوالمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعداتللقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة حربإبادة بشرية تتجاوز الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك.وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصر بإذن الله على الباطل والمعتدي.