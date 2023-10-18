مسيرة غاضبة في إربد تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي - فيديو

الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجزرة وحشية بقصفه المستشفى المعمداني في
قطاع غزة.
وطالب المشاركون، خلال المسيرة، التي انطلقت من وسط المدينة
باتجاه شارع الجامعة بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة
والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات
للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة حرب
إبادة بشرية تتجاوز الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك.
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصر بإذن الله على الباطل والمعتدي.
إربد الآن#الغد #الاردن pic.twitter.com/FbIKMdjLdi— جريدة الغد (@AlghadNews) October 17, 2023