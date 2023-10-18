الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة غاضبة في إربد تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي - فيديو

مسيرة غاضبة في إربد
مسيرة غاضبة في إربد
انطلقت مسيرة غاضبة في إربد، مساء الثلاثاء؛ تنديدا واستنكارا بجرائم
الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجزرة وحشية بقصفه المستشفى المعمداني في
قطاع غزة.اضافة اعلان
وطالب المشاركون، خلال المسيرة، التي انطلقت من وسط المدينة
باتجاه شارع الجامعة بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة
والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لإيصال جميع أنواع المساعدات
للقطاع الذي يعيش أوضاعا إنسانية خطيرة، مؤكدين أن ما تتعرض له غزة حرب
إبادة بشرية تتجاوز الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء ذلك.
وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركه أمام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، مؤكدين أن الحق والشرعية سينتصر بإذن الله على الباطل والمعتدي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1697475345427211500

"حديقة الكريمة".. كيف اختفت بعد إنشائها بأشهر قليلة؟

16 تشرين الأول 2023
متسول اربد

"التسول المستفز" بإربد.. الاحتكام للدفع أو مواجهة الشتائم

16 تشرين الأول 2023
الحركة الإسلامية تنفذ وقفة تضامنية في اربد دعما لغزة

الحركة الإسلامية تنفذ وقفة تضامنية في اربد دعما لغزة

16 تشرين الأول 2023
"باحثو اليرموك" يحققون نتائج متميزة ضمن قائمة "أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم"

"باحثو اليرموك" ضمن قائمة "أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم

16 تشرين الأول 2023
أسطوانة غاز - (تعبيرية)

إصابة 6 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز في الأغوار الشمالية

15 تشرين الأول 2023
مبنى المدرسة الأساسية المستأجر بالكريمة الذي تم إخلاؤه-(الغد)

طلبة في الكريمة بلا مدرسة بعد قرار "الإخلاء" ورفض "البديل"

14 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

خطوط الأردن الحمراء في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا يأتي الرئيس الأميركي إلى عمان؟

ماهر أبو طير |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

هل تراجعت احتمالات الاجتياح البري لقطاع غزة؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات | منذ5 ساعة
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
 